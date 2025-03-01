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Во Владивостоке локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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07:46 01.03.2025 (обновлено: 10:27 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002405920.html
Во Владивостоке локализовали пожар в жилом доме
Во Владивостоке локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владивостоке локализовали пожар в жилом доме
Пожар в двухэтажном жилом доме во Владивостоке локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:46:00+03:00
2025-03-01T10:27:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме во Владивостоке локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что утром в субботу произошло возгорание в двухэтажном жилом доме по улице Борисенко во Владивостоке. Предварительно, огонь охватил не менее 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия прибыл прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев, надзорное ведомство проконтролирует установление причин возгорания. В ГУМЧС России по региону позже уточнили, что при помощи спасательных устройств огнеборцы спасли двух человек, в ходе тушения пожара было найдено тело погибшего. "Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке локализовали пожар в жилом доме

Во Владивостоке локализовали пожар в двухэтажном жилом доме, обрушилась кровля

© Фото : Полиция Приморья/TelegramЛиквидация пожара в жилом доме во Владивостоке. 1 марта 2025
Ликвидация пожара в жилом доме во Владивостоке. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Ликвидация пожара в жилом доме во Владивостоке. 1 марта 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме во Владивостоке локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее прокуратура Приморья сообщила, что утром в субботу произошло возгорание в двухэтажном жилом доме по улице Борисенко во Владивостоке. Предварительно, огонь охватил не менее 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия прибыл прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев, надзорное ведомство проконтролирует установление причин возгорания. В ГУМЧС России по региону позже уточнили, что при помощи спасательных устройств огнеборцы спасли двух человек, в ходе тушения пожара было найдено тело погибшего.
"Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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