Посол России призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов
Посол Парамонов призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов
Алексей Парамонов. Архивное фото
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов напомнил о исторических посягательствах Европы на российские интересы, предложив выйти из порочного круга конфликтов и постепенно переходить к восстановлению разрушенного по инициативе Запада взаимного доверия.
В статье для газеты Messaggero Парамонов напомнил о биографии и творческом пути Льва Толстого, который, написав "Севастопольские рассказы", стал "предтечей всех современных российских военных корреспондентов". Сюжет "Войны и мира", как отметил посол, также развивается в "контексте очередной агрессивной попытки Европы нанести России "стратегическое поражение" в рамках вторжения Наполеона.
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"С точки зрения российского наблюдателя, Европа с завидной регулярностью, примерно раз в сто лет заболевает обострением недружеских чувств к России, так что нынешний украинский кризис, созревший при непосредственном участии администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, НАТО и ЕС, в нашей стране неизбежно оценивают в более широком историческом контексте", - написал дипломат.
По его словам, еще 20 лет назад казалось, что удалось выйти из порочного круга парадигмы последних четырех веков. Европейский интеграционный проект вызывал в России живой и неподдельный интерес, открывались перспективы для взаимодействия в формате "от Лиссабона до Владивостока". При этом специалисты считали, что в ЕС воспринимают эти связи как "игру в одни ворота" и распространение на Восток своих ценностей, политического и экономического влияния.
"Ныне с сожалением приходится констатировать, что такие рудиментарные неоколониалистские подходы к "джунглям", якобы окружающим европейский "прекрасный сад", стали в Брюсселе преобладающей точкой зрения. На наших глазах на смену взаимоуважительным переговорам на равных пришли диктат и угрозы санкциями, а ориентация на воинственный атлантизм Вашингтона эпохи Байдена и трансформация ЕС в милитаристский агрессивный организм с антироссийской риторикой стала единственно возможной точкой зрения в мейнстримных медиа, - заявил Парамонов.
По его мнению, у России и Европы теперь два возможных пути выхода из сложившегося положения: пойти по пути осознания допущенных ошибок и "постепенно переходить к совместной работе по восстановлению в одночасье разрушенного по инициативе Запада взаимного доверия". Можно также избрать путь эскалации украинского конфликта и отношений России и Запада, который "в этом случае неизбежно выльется в прямое столкновение войск России и стран ЕС, то есть НАТО, как во времена Наполеона или Толстого", заявил дипломат.
"Хочется надеяться, что здравый смысл в конце концов возобладает и в коридорах власти в Брюсселе, Риме и других столицах. Россия по-прежнему остается открытой к конструктивным предложениям относительно мер, которые могли бы оздоровить отношения с Европейским союзом", - заключил российский посол.
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