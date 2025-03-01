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Посол России призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов - РИА Новости, 01.03.2025
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13:19 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/posol-2002444736.html
Посол России призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов
Посол России призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов - РИА Новости, 01.03.2025
Посол России призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов
Посол России в Италии Алексей Парамонов напомнил о исторических посягательствах Европы на российские интересы, предложив выйти из порочного круга конфликтов и... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:19:00+03:00
2025-03-01T13:19:00+03:00
россия
европа
брюссель
алексей парамонов
джо байден
лев толстой (писатель)
евросоюз
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов напомнил о исторических посягательствах Европы на российские интересы, предложив выйти из порочного круга конфликтов и постепенно переходить к восстановлению разрушенного по инициативе Запада взаимного доверия. В статье для газеты Messaggero Парамонов напомнил о биографии и творческом пути Льва Толстого, который, написав "Севастопольские рассказы", стал "предтечей всех современных российских военных корреспондентов". Сюжет "Войны и мира", как отметил посол, также развивается в "контексте очередной агрессивной попытки Европы нанести России "стратегическое поражение" в рамках вторжения Наполеона. "С точки зрения российского наблюдателя, Европа с завидной регулярностью, примерно раз в сто лет заболевает обострением недружеских чувств к России, так что нынешний украинский кризис, созревший при непосредственном участии администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, НАТО и ЕС, в нашей стране неизбежно оценивают в более широком историческом контексте", - написал дипломат. По его словам, еще 20 лет назад казалось, что удалось выйти из порочного круга парадигмы последних четырех веков. Европейский интеграционный проект вызывал в России живой и неподдельный интерес, открывались перспективы для взаимодействия в формате "от Лиссабона до Владивостока". При этом специалисты считали, что в ЕС воспринимают эти связи как "игру в одни ворота" и распространение на Восток своих ценностей, политического и экономического влияния. "Ныне с сожалением приходится констатировать, что такие рудиментарные неоколониалистские подходы к "джунглям", якобы окружающим европейский "прекрасный сад", стали в Брюсселе преобладающей точкой зрения. На наших глазах на смену взаимоуважительным переговорам на равных пришли диктат и угрозы санкциями, а ориентация на воинственный атлантизм Вашингтона эпохи Байдена и трансформация ЕС в милитаристский агрессивный организм с антироссийской риторикой стала единственно возможной точкой зрения в мейнстримных медиа, - заявил Парамонов. По его мнению, у России и Европы теперь два возможных пути выхода из сложившегося положения: пойти по пути осознания допущенных ошибок и "постепенно переходить к совместной работе по восстановлению в одночасье разрушенного по инициативе Запада взаимного доверия". Можно также избрать путь эскалации украинского конфликта и отношений России и Запада, который "в этом случае неизбежно выльется в прямое столкновение войск России и стран ЕС, то есть НАТО, как во времена Наполеона или Толстого", заявил дипломат. "Хочется надеяться, что здравый смысл в конце концов возобладает и в коридорах власти в Брюсселе, Риме и других столицах. Россия по-прежнему остается открытой к конструктивным предложениям относительно мер, которые могли бы оздоровить отношения с Европейским союзом", - заключил российский посол.
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999716976.html
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россия, европа, брюссель, алексей парамонов, джо байден, лев толстой (писатель), евросоюз, нато, в мире
Россия, Европа, Брюссель, Алексей Парамонов, Джо Байден, Лев Толстой (писатель), Евросоюз, НАТО, В мире
Посол России призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов

Посол Парамонов призвал Европу выйти из порочного круга конфликтов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Парамонов
Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Парамонов. Архивное фото
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов напомнил о исторических посягательствах Европы на российские интересы, предложив выйти из порочного круга конфликтов и постепенно переходить к восстановлению разрушенного по инициативе Запада взаимного доверия.
В статье для газеты Messaggero Парамонов напомнил о биографии и творческом пути Льва Толстого, который, написав "Севастопольские рассказы", стал "предтечей всех современных российских военных корреспондентов". Сюжет "Войны и мира", как отметил посол, также развивается в "контексте очередной агрессивной попытки Европы нанести России "стратегическое поражение" в рамках вторжения Наполеона.
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"С точки зрения российского наблюдателя, Европа с завидной регулярностью, примерно раз в сто лет заболевает обострением недружеских чувств к России, так что нынешний украинский кризис, созревший при непосредственном участии администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, НАТО и ЕС, в нашей стране неизбежно оценивают в более широком историческом контексте", - написал дипломат.
По его словам, еще 20 лет назад казалось, что удалось выйти из порочного круга парадигмы последних четырех веков. Европейский интеграционный проект вызывал в России живой и неподдельный интерес, открывались перспективы для взаимодействия в формате "от Лиссабона до Владивостока". При этом специалисты считали, что в ЕС воспринимают эти связи как "игру в одни ворота" и распространение на Восток своих ценностей, политического и экономического влияния.
"Ныне с сожалением приходится констатировать, что такие рудиментарные неоколониалистские подходы к "джунглям", якобы окружающим европейский "прекрасный сад", стали в Брюсселе преобладающей точкой зрения. На наших глазах на смену взаимоуважительным переговорам на равных пришли диктат и угрозы санкциями, а ориентация на воинственный атлантизм Вашингтона эпохи Байдена и трансформация ЕС в милитаристский агрессивный организм с антироссийской риторикой стала единственно возможной точкой зрения в мейнстримных медиа, - заявил Парамонов.
По его мнению, у России и Европы теперь два возможных пути выхода из сложившегося положения: пойти по пути осознания допущенных ошибок и "постепенно переходить к совместной работе по восстановлению в одночасье разрушенного по инициативе Запада взаимного доверия". Можно также избрать путь эскалации украинского конфликта и отношений России и Запада, который "в этом случае неизбежно выльется в прямое столкновение войск России и стран ЕС, то есть НАТО, как во времена Наполеона или Толстого", заявил дипломат.
"Хочется надеяться, что здравый смысл в конце концов возобладает и в коридорах власти в Брюсселе, Риме и других столицах. Россия по-прежнему остается открытой к конструктивным предложениям относительно мер, которые могли бы оздоровить отношения с Европейским союзом", - заключил российский посол.
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РоссияЕвропаБрюссельАлексей ПарамоновДжо БайденЛев Толстой (писатель)ЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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