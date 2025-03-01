Рейтинг@Mail.ru
Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 01.03.2025 (обновлено: 10:45 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html
Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь
Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь - РИА Новости, 01.03.2025
Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь
В Белгородской области пострадавшим компаниям дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:57:00+03:00
2025-03-01T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
экономика
белгородская область
россия
украина
правительство рф
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960924340_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_327870b0d409bd33e5f2a8c70bde9346.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Белгородской области пострадавшим компаниям дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ, сообщила пресс-служба правительства."Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели трех миллиардов рублей подписано", — говорится в релизе. Источником средств станет резервный фонд правительства.Правительство напомнило, что по поручению президента Владимира Путина в регионе действуют меры поддержки:В Белгородской области с августа прошлого года ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250228/ataki-2002100731.html
https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960924340_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3f649677b3d21b0316b101726c4d8487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белгородская область, россия, украина, правительство рф, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Белгородская область, Россия, Украина, Правительство РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь

Правительство выделит 3 млрд рублей на компенсацию ущерба белгородским компаниям

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Белгородской области пострадавшим компаниям дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ, сообщила пресс-служба правительства.
"Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели трех миллиардов рублей подписано", — говорится в релизе.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Беспилотники ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, заявил Мирошник
Вчера, 06:52
Источником средств станет резервный фонд правительства.
Правительство напомнило, что по поручению президента Владимира Путина в регионе действуют меры поддержки:
  • годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций;
  • расширенное бюджетное финансирование медицинских учреждений;
  • гранты на восстановление или перемещение производства;
  • поставки автомобилей для передвижной торговли;
  • льготы по лизингу оборудования;
  • свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.
В Белгородской области с августа прошлого года ввели режим контртеррористической операции.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА
17 февраля, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаБелгородская областьРоссияУкраинаПравительство РФВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала