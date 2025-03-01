https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html

Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь

Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь - РИА Новости, 01.03.2025

Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь

В Белгородской области пострадавшим компаниям дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:57:00+03:00

2025-03-01T09:57:00+03:00

2025-03-01T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

экономика

белгородская область

россия

украина

правительство рф

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Белгородской области пострадавшим компаниям дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ, сообщила пресс-служба правительства."Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели трех миллиардов рублей подписано", — говорится в релизе. Источником средств станет резервный фонд правительства.Правительство напомнило, что по поручению президента Владимира Путина в регионе действуют меры поддержки:В Белгородской области с августа прошлого года ввели режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250228/ataki-2002100731.html

https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белгородская область, россия, украина, правительство рф, вооруженные силы украины, владимир путин