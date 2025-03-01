Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь
Правительство выделит 3 млрд рублей на компенсацию ущерба белгородским компаниям
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Белгородской области пострадавшим компаниям дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ, сообщила пресс-служба правительства.
"Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели трех миллиардов рублей подписано", — говорится в релизе.
Источником средств станет резервный фонд правительства.
Правительство напомнило, что по поручению президента Владимира Путина в регионе действуют меры поддержки:
- годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций;
- расширенное бюджетное финансирование медицинских учреждений;
- гранты на восстановление или перемещение производства;
- поставки автомобилей для передвижной торговли;
- льготы по лизингу оборудования;
- свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.
В Белгородской области с августа прошлого года ввели режим контртеррористической операции.
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