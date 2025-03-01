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Премьер Польши выступил на стороне Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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00:15 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/polsha-2002378370.html
Премьер Польши выступил на стороне Зеленского
Премьер Польши выступил на стороне Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Премьер Польши выступил на стороне Зеленского
Премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:15:00+03:00
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в мире
польша
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владимир зеленский
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ВАРШАВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", - написал Туск.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002377118.html
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в мире, польша, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, дональд туск
В мире, Польша, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Туск
Премьер Польши выступил на стороне Зеленского

Премьер Польши Туск выступил на стороне Зеленского после конфликта с Трампом

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАРШАВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", - написал Туск.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреПольшаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампДональд Туск
 
 
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