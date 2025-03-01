https://ria.ru/20250301/polsha-2002378370.html

Премьер Польши выступил на стороне Зеленского

Премьер Польши выступил на стороне Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Премьер Польши выступил на стороне Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:15:00+03:00

2025-03-01T00:15:00+03:00

2025-03-01T00:15:00+03:00

в мире

польша

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_0:142:3071:1870_1920x0_80_0_0_0af4989d05912f7fe09911dc6ea0c1e2.jpg

ВАРШАВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter выступил на стороне Владимира Зеленского на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", - написал Туск.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002377118.html

польша

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, дональд туск