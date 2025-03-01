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Попытка США забрать Панамский канал вызовет восстание, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2025
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06:58 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/politika-2002403466.html
Попытка США забрать Панамский канал вызовет восстание, считает эксперт
Попытка США забрать Панамский канал вызовет восстание, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2025
Попытка США забрать Панамский канал вызовет восстание, считает эксперт
В международной политике нельзя исключать применение силы и преуменьшать заявления главы США Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом, особенно РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:58:00+03:00
2025-03-01T06:58:00+03:00
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ПАНАМА, 1 мар - РИА Новости. В международной политике нельзя исключать применение силы и преуменьшать заявления главы США Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом, особенно Панаме, которая пережила интервенцию в 1989 году, однако это вызовет народное сопротивление и сделает невозможной эксплуатацию водной артерии, рассказал в интервью РИА Новости профессор Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда. "Конечно, в международной геополитике ничего нельзя исключать, ничего нельзя преуменьшать, особенно когда это высказывания главы одного из самых могущественных государства. И особенно Панаме, у которой порой довольно бурная история отношений с Соединенными Штатами Америки. Панама пережила вторжение 20 декабря 1989 года и весь 20-й век страдала от интервенционизма", - заявил Дельгадо Пинеда. По словам правоведа и историка, 1964 год является ключевой датой, когда произошел переломный момент в отношениях Панамы и США - после произошедшего тогда восстания стало ясно, что панамский народ будет массово сопротивляться новой военной интервенции. "Сегодня народ Панамы гораздо более осведомлен о значении канала. В 1964 году вспыхнул массовый народный протест, не вооруженное восстание, а именно гражданское сопротивление. Оно привело к многочисленным жертвам: 21 погибший, сотни раненых. И это пример того, что произойдет, если США попытаются вновь подчинить Панаму", - сказал Дельгадо Пинеда. Панамский народ, по словам эксперта, на протяжении всего XX века боролся за свою независимость и суверенитет, принося огромные жертвы - заявления президента США вызывают у него обеспокоенность, но это не означает, что Вашингтон сможет легко реализовать такие намерения. "Это вызовет массовое сопротивление всего народа Панамы, всей страны, всего государства. Такой сценарий сделает использование Панамского канала невозможным", - подчеркнул профессор.
https://ria.ru/20250227/panama-2001849256.html
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в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп
В мире, Панама, США, Панамский канал, Дональд Трамп
Попытка США забрать Панамский канал вызовет восстание, считает эксперт

Пинеда: попытка США вернуть контроль над Панамским каналом вызовет восстание

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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ПАНАМА, 1 мар - РИА Новости. В международной политике нельзя исключать применение силы и преуменьшать заявления главы США Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом, особенно Панаме, которая пережила интервенцию в 1989 году, однако это вызовет народное сопротивление и сделает невозможной эксплуатацию водной артерии, рассказал в интервью РИА Новости профессор Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда.
"Конечно, в международной геополитике ничего нельзя исключать, ничего нельзя преуменьшать, особенно когда это высказывания главы одного из самых могущественных государства. И особенно Панаме, у которой порой довольно бурная история отношений с Соединенными Штатами Америки. Панама пережила вторжение 20 декабря 1989 года и весь 20-й век страдала от интервенционизма", - заявил Дельгадо Пинеда.
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По словам правоведа и историка, 1964 год является ключевой датой, когда произошел переломный момент в отношениях Панамы и США - после произошедшего тогда восстания стало ясно, что панамский народ будет массово сопротивляться новой военной интервенции.
"Сегодня народ Панамы гораздо более осведомлен о значении канала. В 1964 году вспыхнул массовый народный протест, не вооруженное восстание, а именно гражданское сопротивление. Оно привело к многочисленным жертвам: 21 погибший, сотни раненых. И это пример того, что произойдет, если США попытаются вновь подчинить Панаму", - сказал Дельгадо Пинеда.
Панамский народ, по словам эксперта, на протяжении всего XX века боролся за свою независимость и суверенитет, принося огромные жертвы - заявления президента США вызывают у него обеспокоенность, но это не означает, что Вашингтон сможет легко реализовать такие намерения.
"Это вызовет массовое сопротивление всего народа Панамы, всей страны, всего государства. Такой сценарий сделает использование Панамского канала невозможным", - подчеркнул профессор.
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