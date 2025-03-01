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ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.03.2025
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06:57 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/politika-2002403297.html
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.03.2025
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде
Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:57:00+03:00
2025-03-01T06:57:00+03:00
в мире
сша
москва
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
андрей климов
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб европейским народам, считает сенатор РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале. "Окончательно потерявшие мозги лидеры ЕС решились попробовать натравить на Москву новое вашингтонское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял в Старом Свете всю грязную и опасную работу за США, для США и в ущерб народам Европы", - написал Климов. Сенатор, комментируя перепалку президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, отметил, что на месте Зеленского мог бы быть "любой из иных европейских идиотов, окопавшихся во властных коридорах ЕС". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250227/italija-2001940963.html
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в мире, сша, москва, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, андрей климов, евросоюз
В мире, США, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Климов, Евросоюз
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: лидеры ЕС хотели натравить на Россию новое руководство США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб европейским народам, считает сенатор РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.
"Окончательно потерявшие мозги лидеры ЕС решились попробовать натравить на Москву новое вашингтонское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял в Старом Свете всю грязную и опасную работу за США, для США и в ущерб народам Европы", - написал Климов.
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Сенатор, комментируя перепалку президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, отметил, что на месте Зеленского мог бы быть "любой из иных европейских идиотов, окопавшихся во властных коридорах ЕС".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер
Вчера, 23:47
 
В миреСШАМоскваВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей КлимовЕвросоюз
 
 
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