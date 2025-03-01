https://ria.ru/20250301/politika-2002403297.html

ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде

ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.03.2025

ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде

Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:57:00+03:00

2025-03-01T06:57:00+03:00

2025-03-01T06:57:00+03:00

в мире

сша

москва

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

андрей климов

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб европейским народам, считает сенатор РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале. "Окончательно потерявшие мозги лидеры ЕС решились попробовать натравить на Москву новое вашингтонское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял в Старом Свете всю грязную и опасную работу за США, для США и в ущерб народам Европы", - написал Климов. Сенатор, комментируя перепалку президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, отметил, что на месте Зеленского мог бы быть "любой из иных европейских идиотов, окопавшихся во властных коридорах ЕС". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250227/italija-2001940963.html

https://ria.ru/20250228/evrosoyuz-2002375703.html

сша

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, москва, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, андрей климов, евросоюз