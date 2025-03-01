https://ria.ru/20250301/politika-2002403297.html
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.03.2025
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде
Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:57:00+03:00
2025-03-01T06:57:00+03:00
2025-03-01T06:57:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС хотели натравить на Москву новое американское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял всю опасную работу за США и в ущерб европейским народам, считает сенатор РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале. "Окончательно потерявшие мозги лидеры ЕС решились попробовать натравить на Москву новое вашингтонское руководство, которое, наоборот, хочет, чтобы Евросоюз выполнял в Старом Свете всю грязную и опасную работу за США, для США и в ущерб народам Европы", - написал Климов. Сенатор, комментируя перепалку президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, отметил, что на месте Зеленского мог бы быть "любой из иных европейских идиотов, окопавшихся во властных коридорах ЕС". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250227/italija-2001940963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, андрей климов, евросоюз
В мире, США, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Климов, Евросоюз
ЕС хотел натравить на Россию новое руководство США, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: лидеры ЕС хотели натравить на Россию новое руководство США