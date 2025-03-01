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Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига - РИА Новости, 01.03.2025
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13:26 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/podvig-2002445778.html
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига - РИА Новости, 01.03.2025
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам памятных мероприятий, посвящённых 25-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:26:00+03:00
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россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
вторая чеченская война (1999-2009)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам памятных мероприятий, посвящённых 25-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты, отметил, что отвага и мужество десантников навечно останутся в сердцах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья, сегодня мы отдаем дань памяти подвигу бойцов 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад приняли неравный бой с террористами. Солдаты и офицеры легендарной роты служили отечеству в сложное, драматичное время, когда международный терроризм развязал против нас преступную, несправедливую войну, и речь, без преувеличения, шла о судьбе России, её независимости и территориальной целостности... Их беспримерная отвага и мужество навечно останутся в героической летописи родины, в памяти близких, однополчан, товарищей и друзей, в наших сердцах", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что защищая родную землю, десантники нерушимой стеной встали на пути бандитов и, несмотря на численное превосходство врага, не щадя себя, своих жизней, с честью выполнили свой долг. В завершение глава государства добавил, что бойцы в ходе специальной военной операции, защищая свободу и суверенитет России, с достоинством продолжают традиции преданного, беззаветного служения отчизне, заложенные отцами, дедами и прадедами.
https://ria.ru/20200301/1565320174.html
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, вторая чеченская война (1999-2009)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вторая чеченская война (1999-2009)
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига

Путин: отвага и мужество десантников 6-й роты навечно останутся в сердцах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам памятных мероприятий, посвящённых 25-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты, отметил, что отвага и мужество десантников навечно останутся в сердцах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья, сегодня мы отдаем дань памяти подвигу бойцов 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад приняли неравный бой с террористами. Солдаты и офицеры легендарной роты служили отечеству в сложное, драматичное время, когда международный терроризм развязал против нас преступную, несправедливую войну, и речь, без преувеличения, шла о судьбе России, её независимости и территориальной целостности... Их беспримерная отвага и мужество навечно останутся в героической летописи родины, в памяти близких, однополчан, товарищей и друзей, в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
1 марта 2020, 03:19
Президент подчеркнул, что защищая родную землю, десантники нерушимой стеной встали на пути бандитов и, несмотря на численное превосходство врага, не щадя себя, своих жизней, с честью выполнили свой долг.
В завершение глава государства добавил, что бойцы в ходе специальной военной операции, защищая свободу и суверенитет России, с достоинством продолжают традиции преданного, беззаветного служения отчизне, заложенные отцами, дедами и прадедами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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