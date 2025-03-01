Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
Путин: отвага и мужество десантников 6-й роты навечно останутся в сердцах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам памятных мероприятий, посвящённых 25-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты, отметил, что отвага и мужество десантников навечно останутся в сердцах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья, сегодня мы отдаем дань памяти подвигу бойцов 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад приняли неравный бой с террористами. Солдаты и офицеры легендарной роты служили отечеству в сложное, драматичное время, когда международный терроризм развязал против нас преступную, несправедливую войну, и речь, без преувеличения, шла о судьбе России, её независимости и территориальной целостности... Их беспримерная отвага и мужество навечно останутся в героической летописи родины, в памяти близких, однополчан, товарищей и друзей, в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул, что защищая родную землю, десантники нерушимой стеной встали на пути бандитов и, несмотря на численное превосходство врага, не щадя себя, своих жизней, с честью выполнили свой долг.
В завершение глава государства добавил, что бойцы в ходе специальной военной операции, защищая свободу и суверенитет России, с достоинством продолжают традиции преданного, беззаветного служения отчизне, заложенные отцами, дедами и прадедами.
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