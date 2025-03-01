Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 01.03.2025 (обновлено: 10:46 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:10:00+03:00
2025-03-01T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002421802_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26aa3e9f5e365abbcf5ca9c5dc1b196a.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным Витязь."Группа бойцов группировки "Север" во время штурма украинских позиций близ селения Старая Сорочина Курской области уничтожила подразделение украинских десантников. Российские штурмовки, координируя свои действия с помощью БПЛА, с трех сторон окружили солдат ВСУ в лесопосадке. Огнем из стрелкового вооружения они прижали противника к земле и забросали их позиции гранатами", — рассказал военный.Офицер уточнил, что пять украинских десантников ликвидировали, двоих — взяли в плен.Благодаря самоотверженности и высокой выучке личного состава штурмовики во время боя не понесли потерь, подчеркнул Витязь.Минобороны накануне объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 64 075 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250228/podpole-2002110047.html
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение десантников ВСУ во время штурма Старой Сорочины в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" во время штурма Старой Сорочины в Курской области уничтожили подразделение украинских десантников, пятеро были ликвидированы, двое взяты в плен, рассказал РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным "Витязь".
2025-03-01T10:10
true
PT1M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002421802_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e3558052e276e505ffaefa9033889fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ

Российские штурмовики уничтожили пять десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным Витязь.
"Группа бойцов группировки "Север" во время штурма украинских позиций близ селения Старая Сорочина Курской области уничтожила подразделение украинских десантников. Российские штурмовки, координируя свои действия с помощью БПЛА, с трех сторон окружили солдат ВСУ в лесопосадке. Огнем из стрелкового вооружения они прижали противника к земле и забросали их позиции гранатами", — рассказал военный.
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области
Вчера, 08:57
Офицер уточнил, что пять украинских десантников ликвидировали, двоих — взяли в плен.
Благодаря самоотверженности и высокой выучке личного состава штурмовики во время боя не понесли потерь, подчеркнул Витязь.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Берем ВСУ в клещи". Что началось в самой горячей точке Курской области
Вчера, 08:00
Минобороны накануне объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 64 075 военнослужащих и 382 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала