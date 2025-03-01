https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html

Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ

Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025

Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ

Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:10:00+03:00

2025-03-01T10:10:00+03:00

2025-03-01T10:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным Витязь."Группа бойцов группировки "Север" во время штурма украинских позиций близ селения Старая Сорочина Курской области уничтожила подразделение украинских десантников. Российские штурмовки, координируя свои действия с помощью БПЛА, с трех сторон окружили солдат ВСУ в лесопосадке. Огнем из стрелкового вооружения они прижали противника к земле и забросали их позиции гранатами", — рассказал военный.Офицер уточнил, что пять украинских десантников ликвидировали, двоих — взяли в плен.Благодаря самоотверженности и высокой выучке личного состава штурмовики во время боя не понесли потерь, подчеркнул Витязь.Минобороны накануне объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 64 075 военнослужащих и 382 танка.

https://ria.ru/20250228/podpole-2002110047.html

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Уничтожение десантников ВСУ во время штурма Старой Сорочины в Курской области Бойцы группировки войск "Север" во время штурма Старой Сорочины в Курской области уничтожили подразделение украинских десантников, пятеро были ликвидированы, двое взяты в плен, рассказал РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным "Витязь". 2025-03-01T10:10 true PT1M25S

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область