https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:10:00+03:00
2025-03-01T10:10:00+03:00
2025-03-01T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным Витязь."Группа бойцов группировки "Север" во время штурма украинских позиций близ селения Старая Сорочина Курской области уничтожила подразделение украинских десантников. Российские штурмовки, координируя свои действия с помощью БПЛА, с трех сторон окружили солдат ВСУ в лесопосадке. Огнем из стрелкового вооружения они прижали противника к земле и забросали их позиции гранатами", — рассказал военный.Офицер уточнил, что пять украинских десантников ликвидировали, двоих — взяли в плен.Благодаря самоотверженности и высокой выучке личного состава штурмовики во время боя не понесли потерь, подчеркнул Витязь.Минобороны накануне объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 64 075 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250228/podpole-2002110047.html
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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Уничтожение десантников ВСУ во время штурма Старой Сорочины в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" во время штурма Старой Сорочины в Курской области уничтожили подразделение украинских десантников, пятеро были ликвидированы, двое взяты в плен, рассказал РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным "Витязь".
2025-03-01T10:10
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
Российские штурмовики уничтожили пять десантников ВСУ при штурме Старой Сорочины