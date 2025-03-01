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Российские соотечественники в США начали онлайн-марафон к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:25 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html
Российские соотечественники в США начали онлайн-марафон к 80-летию Победы
Российские соотечественники в США начали онлайн-марафон к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.03.2025
Российские соотечественники в США начали онлайн-марафон к 80-летию Победы
Онлайн-марафон, посвященный победе в Великой Отечественной войне, начинают в субботу российские соотечественники в США, рассказала РИА Новости одна из его... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:25:00+03:00
2025-03-01T08:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
пловдив
болгария
булат окуджава
софия (королева испании)
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Онлайн-марафон, посвященный победе в Великой Отечественной войне, начинают в субботу российские соотечественники в США, рассказала РИА Новости одна из его организаторов Алена Торопова. "Каждый день в рамках проекта "Поклонимся великим тем годам" вплоть до 9 мая мы будем выпускать на нашем Telegram-канале "Памяти тех лет: 1941-1945 гг. Соотечественники США" по одному видеоролику, где наши соотечественники, живущие в США, исполняют песни или стихи о войне," - рассказала Торопова, которая организует проект вместе со своей коллегой Наталией Чайкой. Каждому видео будет предшествовать небольшой рассказ о данном произведении. По словам авторов проекта, зрители узнают интересные факты о создании ставших легендарными песен и стихов, а также услышат истории, связанные с судьбами героев. В частности, Торопова поделилась историей о песне "Десятый наш десантный батальон" из фильма "Белорусский вокзал". Как оказалось, Булат Окуджава посвятил ее реально существовавшему Десятому гвардейскому отдельному батальону, бойцы которого совершали диверсионные вылазки в тылу врага на Калининском фронте. Гитлеровцы были настолько встревожены подрывами своих эшелонов и складов, что отправили на уничтожение этого батальона более тысячи карателей СС. Враги обнаружили один из отрядов советских саперов. "Под Рудней на Смоленщине шестеро бойцов несколько часов удерживали высоту против тысячного отряда фашистов. Враг вынужден был применить артиллерию и авиацию, но шестеро бойцов сражались геройски. Фашисты понесли колоссальные потери в живой силе," - поделилась Торопова. Другая история рассказывает об Алексее Скурлатове – том самом "Алеше", который известен по памятнику в болгарском городе Пловдив и по одноименной песне. Скурлатов служил стрелком, был тяжело ранен, но выжил и затем восстанавливал телефонную линию между Софией и Пловдивом. Примечательно, что долгое время о памятнике в Болгарии он даже не знал. В проекте "Поклонимся великим тем годам" примут участие не только молодежь и люди среднего возраста, но и те, кто пережил войну. В частности, в серии о блокаде Ленинграда Нина Соболева расскажет, как она в детстве рисовала буханку хлеба и цифру 300 в надежде на то, что дадут 300 грамм, а не 125, как полагалось. Торопова уверена, что таких проектов в США еще не было. По ее словам, он помогает открыть неизвестные страницы об известных произведениях о войне. "Мы помним подвиг нашего народа, и не должны забывать его", - сказала она.
https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
https://ria.ru/20250208/genkonsulstvo-1998114402.html
сша
пловдив
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сша, пловдив, болгария, булат окуджава, софия (королева испании), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Пловдив, Болгария, Булат Окуджава, София (королева Испании), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Российские соотечественники в США начали онлайн-марафон к 80-летию Победы

Российские соотечественники в США запустили посвященный Победе онлайн-марафон

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Белорусский вокзал"
Кадр из фильма Белорусский вокзал - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Кадр из фильма "Белорусский вокзал". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Онлайн-марафон, посвященный победе в Великой Отечественной войне, начинают в субботу российские соотечественники в США, рассказала РИА Новости одна из его организаторов Алена Торопова.
"Каждый день в рамках проекта "Поклонимся великим тем годам" вплоть до 9 мая мы будем выпускать на нашем Telegram-канале "Памяти тех лет: 1941-1945 гг. Соотечественники США" по одному видеоролику, где наши соотечественники, живущие в США, исполняют песни или стихи о войне," - рассказала Торопова, которая организует проект вместе со своей коллегой Наталией Чайкой.
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Каждому видео будет предшествовать небольшой рассказ о данном произведении. По словам авторов проекта, зрители узнают интересные факты о создании ставших легендарными песен и стихов, а также услышат истории, связанные с судьбами героев.
В частности, Торопова поделилась историей о песне "Десятый наш десантный батальон" из фильма "Белорусский вокзал". Как оказалось, Булат Окуджава посвятил ее реально существовавшему Десятому гвардейскому отдельному батальону, бойцы которого совершали диверсионные вылазки в тылу врага на Калининском фронте. Гитлеровцы были настолько встревожены подрывами своих эшелонов и складов, что отправили на уничтожение этого батальона более тысячи карателей СС.
Враги обнаружили один из отрядов советских саперов. "Под Рудней на Смоленщине шестеро бойцов несколько часов удерживали высоту против тысячного отряда фашистов. Враг вынужден был применить артиллерию и авиацию, но шестеро бойцов сражались геройски. Фашисты понесли колоссальные потери в живой силе," - поделилась Торопова.
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Другая история рассказывает об Алексее Скурлатове – том самом "Алеше", который известен по памятнику в болгарском городе Пловдив и по одноименной песне. Скурлатов служил стрелком, был тяжело ранен, но выжил и затем восстанавливал телефонную линию между Софией и Пловдивом. Примечательно, что долгое время о памятнике в Болгарии он даже не знал.
В проекте "Поклонимся великим тем годам" примут участие не только молодежь и люди среднего возраста, но и те, кто пережил войну. В частности, в серии о блокаде Ленинграда Нина Соболева расскажет, как она в детстве рисовала буханку хлеба и цифру 300 в надежде на то, что дадут 300 грамм, а не 125, как полагалось.
Торопова уверена, что таких проектов в США еще не было. По ее словам, он помогает открыть неизвестные страницы об известных произведениях о войне. "Мы помним подвиг нашего народа, и не должны забывать его", - сказала она.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСШАПловдивБолгарияБулат ОкуджаваСофия (королева Испании)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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