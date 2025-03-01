https://ria.ru/20250301/pereprava-2002416153.html

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 01.03.2025

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:51:00+03:00

2025-03-01T09:51:00+03:00

2025-03-01T09:51:00+03:00

ванино

холмск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк МЧС России. "Паромная переправа Ванино – Холмск закрыта с 15.40 (7.40 мск) 1 марта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 3 марта. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне.

https://ria.ru/20241224/sakhalin-1991110143.html

ванино

холмск

сахалин

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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия