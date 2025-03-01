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Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 01.03.2025
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09:51 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/pereprava-2002416153.html
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 01.03.2025
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:51:00+03:00
2025-03-01T09:51:00+03:00
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк МЧС России. "Паромная переправа Ванино – Холмск закрыта с 15.40 (7.40 мск) 1 марта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 3 марта. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне.
https://ria.ru/20241224/sakhalin-1991110143.html
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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма

Паромную переправу Ванино – Холмск на Сахалине закрыли из-за шторма

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк МЧС России.
"Паромная переправа ВаниноХолмск закрыта с 15.40 (7.40 мск) 1 марта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 3 марта. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне.
Заход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона
24 декабря 2024, 21:56
 
ВаниноХолмскСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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