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Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 01.03.2025
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:51:00+03:00
2025-03-01T09:51:00+03:00
2025-03-01T09:51:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает региональный главк МЧС России. "Паромная переправа Ванино – Холмск закрыта с 15.40 (7.40 мск) 1 марта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 3 марта. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне.
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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Паромную переправу Ванино – Холмск на Сахалине закрыли из-за шторма