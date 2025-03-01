В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского
Зеленский вместо обсуждения сделки о ресурсах потребовал гарантии безопасности
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский "забегает вперед" основной темы их встречи по добыче полезных ископаемых, поднимая вопросы гарантий безопасности, и это отчасти стало причиной срыва их переговоров в Вашингтоне, сообщает портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
"(Ощущалась - ред.) враждебность к Зеленскому, его жестам и его отношению... Он говорил о гарантиях безопасности, забегая вперед того, чему был посвящен сегодняшний день, а именно экономической сделке", - приводит издание слова чиновника.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.