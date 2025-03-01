https://ria.ru/20250301/peregovory-2002430585.html

В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского

В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский "забегает вперед" основной темы их встречи по добыче полезных ископаемых, поднимая вопросы гарантий... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:31:00+03:00

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2025-03-01T11:31:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский "забегает вперед" основной темы их встречи по добыче полезных ископаемых, поднимая вопросы гарантий безопасности, и это отчасти стало причиной срыва их переговоров в Вашингтоне, сообщает портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. "(Ощущалась - ред.) враждебность к Зеленскому, его жестам и его отношению... Он говорил о гарантиях безопасности, забегая вперед того, чему был посвящен сегодняшний день, а именно экономической сделке", - приводит издание слова чиновника. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина