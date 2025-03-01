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В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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11:31 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/peregovory-2002430585.html
В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского
В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский "забегает вперед" основной темы их встречи по добыче полезных ископаемых, поднимая вопросы гарантий... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:31:00+03:00
2025-03-01T11:31:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский "забегает вперед" основной темы их встречи по добыче полезных ископаемых, поднимая вопросы гарантий безопасности, и это отчасти стало причиной срыва их переговоров в Вашингтоне, сообщает портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. "(Ощущалась - ред.) враждебность к Зеленскому, его жестам и его отношению... Он говорил о гарантиях безопасности, забегая вперед того, чему был посвящен сегодняшний день, а именно экономической сделке", - приводит издание слова чиновника. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
В США назвали неочевидную причину срыва переговоров Трампа и Зеленского

Зеленский вместо обсуждения сделки о ресурсах потребовал гарантии безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский "забегает вперед" основной темы их встречи по добыче полезных ископаемых, поднимая вопросы гарантий безопасности, и это отчасти стало причиной срыва их переговоров в Вашингтоне, сообщает портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
"(Ощущалась - ред.) враждебность к Зеленскому, его жестам и его отношению... Он говорил о гарантиях безопасности, забегая вперед того, чему был посвящен сегодняшний день, а именно экономической сделке", - приводит издание слова чиновника.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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08:00
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
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