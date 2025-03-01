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Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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14:27 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/pentagon-2002452453.html
Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ
Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ
Высшее военное руководство Мексики посчитало, что глава Пентагона Пит Хегсет во время их телефонного разговора пригрозил латиноамериканской стране военными... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:27:00+03:00
2025-03-01T14:27:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высшее военное руководство Мексики посчитало, что глава Пентагона Пит Хегсет во время их телефонного разговора пригрозил латиноамериканской стране военными действиями, если та не разберется со "сговором" между своим правительством и наркокартелями, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам источников, проинформированных о разговоре от 31 января, Хегсет заявил чиновникам, что если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, то армия США готова предпринять односторонние действия. Как заявили источники, высшее (военное - ред.) руководство Мексики, присутствовавшее на этом разговоре, было потрясено и возмущено, посчитав, что (министр - ред.) намекает на военные действия внутри Мексики", - сообщает издание. Ранее Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил. Трамп ранее ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки. Передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. В конце июля 2024 года американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
https://ria.ru/20250228/narkokartel-2002317705.html
https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html
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в мире, мексика, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Мексика, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ

WSJ: Хегсет пригрозил Мексике войной, если она не решит проблему картелей

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высшее военное руководство Мексики посчитало, что глава Пентагона Пит Хегсет во время их телефонного разговора пригрозил латиноамериканской стране военными действиями, если та не разберется со "сговором" между своим правительством и наркокартелями, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"По словам источников, проинформированных о разговоре от 31 января, Хегсет заявил чиновникам, что если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, то армия США готова предпринять односторонние действия. Как заявили источники, высшее (военное - ред.) руководство Мексики, присутствовавшее на этом разговоре, было потрясено и возмущено, посчитав, что (министр - ред.) намекает на военные действия внутри Мексики", - сообщает издание.
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Ранее Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил.
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Передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. В конце июля 2024 года американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
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