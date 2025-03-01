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Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию" - РИА Новости, 01.03.2025
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16:01 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/pelsh-2002463969.html
Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию"
Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию" - РИА Новости, 01.03.2025
Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию"
Телеведущий Валдис Пельш в документальном фильме "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести шоу "Угадай мелодию". РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:01:00+03:00
2025-03-01T16:01:00+03:00
москва
владислав листьев
валдис пельш
общество
телевидение
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш в документальном фильме "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести шоу "Угадай мелодию". "Когда мы разговаривали о программе "Угадай мелодию", у меня уже был бэкграунд - три или четыре программы, которые выходили в эфир, но очень быстро закрывались на разных каналах. Я сказал, мол, Влад, тебя не пугает, что у меня очень большой опыт по закрытию передач, а он сказал, "а у меня большой опыт по открытию передач, давай посмотрим, чей опыт сработает"", - поделился Пельш в фильме, премьера которого состоялась в субботу на Первом канале. Листьев был создателем шоу, но премьера телеигры "Угадай мелодию" прошла в эфире 3 апреля 1995 года, через месяц после убийства журналиста. "Мы с ним разговаривали, он сказал, что ждет эту программу, что она войдет в десятку, а если она войдет в тройку, то он будет просто ужасно счастлив, для него это будет огромная радость. Прошло три месяца и мы были первыми, но прийти (к Листьеву - ред.) и сказать "ну как, вы видели", к сожалению, уже было невозможно", - добавил Пельш. Он также отметил, что "Влад Листьев создал такое количество телевизионного контента, который без сомнения повлиял на этику и эстетику телевизионного поколения". Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
https://ria.ru/20250301/televidenie-2002457371.html
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москва, владислав листьев, валдис пельш, общество, телевидение
Москва, Владислав Листьев, Валдис Пельш, Общество, Телевидение
Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию"

Пельш рассказал, как Листьев пригласил его стать ведущим шоу "Угадай мелодию"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Телеведущий Валдис Пельш. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш в документальном фильме "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести шоу "Угадай мелодию".
"Когда мы разговаривали о программе "Угадай мелодию", у меня уже был бэкграунд - три или четыре программы, которые выходили в эфир, но очень быстро закрывались на разных каналах. Я сказал, мол, Влад, тебя не пугает, что у меня очень большой опыт по закрытию передач, а он сказал, "а у меня большой опыт по открытию передач, давай посмотрим, чей опыт сработает"", - поделился Пельш в фильме, премьера которого состоялась в субботу на Первом канале.
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Листьев был создателем шоу, но премьера телеигры "Угадай мелодию" прошла в эфире 3 апреля 1995 года, через месяц после убийства журналиста.
"Мы с ним разговаривали, он сказал, что ждет эту программу, что она войдет в десятку, а если она войдет в тройку, то он будет просто ужасно счастлив, для него это будет огромная радость. Прошло три месяца и мы были первыми, но прийти (к Листьеву - ред.) и сказать "ну как, вы видели", к сожалению, уже было невозможно", - добавил Пельш.
Он также отметил, что "Влад Листьев создал такое количество телевизионного контента, который без сомнения повлиял на этику и эстетику телевизионного поколения".
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
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