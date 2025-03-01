https://ria.ru/20250301/pelsh-2002463969.html

Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию"

Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию" - РИА Новости, 01.03.2025

Пельш рассказал, как Листьев предложил ему вести "Угадай мелодию"

Телеведущий Валдис Пельш в документальном фильме "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести шоу "Угадай мелодию". РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:01:00+03:00

2025-03-01T16:01:00+03:00

2025-03-01T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш в документальном фильме "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести шоу "Угадай мелодию". "Когда мы разговаривали о программе "Угадай мелодию", у меня уже был бэкграунд - три или четыре программы, которые выходили в эфир, но очень быстро закрывались на разных каналах. Я сказал, мол, Влад, тебя не пугает, что у меня очень большой опыт по закрытию передач, а он сказал, "а у меня большой опыт по открытию передач, давай посмотрим, чей опыт сработает"", - поделился Пельш в фильме, премьера которого состоялась в субботу на Первом канале. Листьев был создателем шоу, но премьера телеигры "Угадай мелодию" прошла в эфире 3 апреля 1995 года, через месяц после убийства журналиста. "Мы с ним разговаривали, он сказал, что ждет эту программу, что она войдет в десятку, а если она войдет в тройку, то он будет просто ужасно счастлив, для него это будет огромная радость. Прошло три месяца и мы были первыми, но прийти (к Листьеву - ред.) и сказать "ну как, вы видели", к сожалению, уже было невозможно", - добавил Пельш. Он также отметил, что "Влад Листьев создал такое количество телевизионного контента, который без сомнения повлиял на этику и эстетику телевизионного поколения". Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.

https://ria.ru/20250301/televidenie-2002457371.html

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москва, владислав листьев, валдис пельш, общество, телевидение