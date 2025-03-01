https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:37:00+03:00
2025-03-01T02:37:00+03:00
2025-03-01T13:47:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
кэндис оуэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50e4df5aea6d27a0a0862d61a71bea63.jpg
МОСКВА,1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в видео на YouTube."Хорошие новости для всех противников вечной войны: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс унизили Зеленского в Овальном кабинете при камерах. И это просто великолепно, я так устала финансировать чужие войны", — сказала ОуэнсЖурналистка также отметила, что конфликт на Украине стал отличной возможностью для отмывания денег, так как пропали десятки миллиардов долларов и никто не знает куда именно."Впервые за четыре года он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил то, что заслужил от представителей американского народа", — заключила обозреватель.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Во время беседы в присутствии журналистов между ними произошла словесная перепалка, при которой американский лидер указал главе киевского режима на неуважительное отношение к США. Пресс-конференция по итогам их встречи отменилась, а хозяин Белого дома в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.
https://ria.ru/20250301/cnn-2002384176.html
https://ria.ru/20250301/hill-2002380427.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797653_468:271:2837:2048_1920x0_80_0_0_35aa94a834f247ce0c2f7bcf320f160c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кэндис оуэнс
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кэндис Оуэнс
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
Оуэнс: на встрече с Трампом Зеленский впервые получил то, чего заслуживает