Рейтинг@Mail.ru
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 01.03.2025 (обновлено: 13:47 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:37:00+03:00
2025-03-01T13:47:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
кэндис оуэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50e4df5aea6d27a0a0862d61a71bea63.jpg
МОСКВА,1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в видео на YouTube."Хорошие новости для всех противников вечной войны: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс унизили Зеленского в Овальном кабинете при камерах. И это просто великолепно, я так устала финансировать чужие войны", — сказала ОуэнсЖурналистка также отметила, что конфликт на Украине стал отличной возможностью для отмывания денег, так как пропали десятки миллиардов долларов и никто не знает куда именно."Впервые за четыре года он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил то, что заслужил от представителей американского народа", — заключила обозреватель.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Во время беседы в присутствии журналистов между ними произошла словесная перепалка, при которой американский лидер указал главе киевского режима на неуважительное отношение к США. Пресс-конференция по итогам их встречи отменилась, а хозяин Белого дома в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.
https://ria.ru/20250301/cnn-2002384176.html
https://ria.ru/20250301/hill-2002380427.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797653_468:271:2837:2048_1920x0_80_0_0_35aa94a834f247ce0c2f7bcf320f160c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кэндис оуэнс
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кэндис Оуэнс
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом

Оуэнс: на встрече с Трампом Зеленский впервые получил то, чего заслуживает

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА,1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в видео на YouTube.
"Хорошие новости для всех противников вечной войны: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс унизили Зеленского в Овальном кабинете при камерах. И это просто великолепно, я так устала финансировать чужие войны", — сказала Оуэнс
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Раскрыты неожиданные подробности скандала с Зеленским в Белом доме
01:32
Журналистка также отметила, что конфликт на Украине стал отличной возможностью для отмывания денег, так как пропали десятки миллиардов долларов и никто не знает куда именно.
"Впервые за четыре года он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил то, что заслужил от представителей американского народа", — заключила обозреватель.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Во время беседы в присутствии журналистов между ними произошла словесная перепалка, при которой американский лидер указал главе киевского режима на неуважительное отношение к США. Пресс-конференция по итогам их встречи отменилась, а хозяин Белого дома в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Союзник Украины в США сделал трудное признание после скандала с Зеленским
00:51
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКэндис Оуэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала