https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом

"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:37:00+03:00

2025-03-01T02:37:00+03:00

2025-03-01T13:47:00+03:00

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владимир зеленский

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кэндис оуэнс

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МОСКВА,1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в видео на YouTube."Хорошие новости для всех противников вечной войны: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс унизили Зеленского в Овальном кабинете при камерах. И это просто великолепно, я так устала финансировать чужие войны", — сказала ОуэнсЖурналистка также отметила, что конфликт на Украине стал отличной возможностью для отмывания денег, так как пропали десятки миллиардов долларов и никто не знает куда именно."Впервые за четыре года он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил то, что заслужил от представителей американского народа", — заключила обозреватель.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Во время беседы в присутствии журналистов между ними произошла словесная перепалка, при которой американский лидер указал главе киевского режима на неуважительное отношение к США. Пресс-конференция по итогам их встречи отменилась, а хозяин Белого дома в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

https://ria.ru/20250301/cnn-2002384176.html

https://ria.ru/20250301/hill-2002380427.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кэндис оуэнс