https://ria.ru/20250301/otguly-2002457810.html

Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов

Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов - РИА Новости, 01.03.2025

Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов

Все неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни с 1 марта будут оплачивать при увольнении сотрудника, соответствующий федеральный закон... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:50:00+03:00

2025-03-01T14:50:00+03:00

2025-03-01T14:50:00+03:00

общество

работа

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни с 1 марта будут оплачивать при увольнении сотрудника, соответствующий федеральный закон вступил в силу. "В случае, если на день увольнения работника имеется день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день, не использованный им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, в день увольнения работнику выплачивается разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день", - говорится в документе. Разница выплачивается работнику за все неиспользованные дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. При этом воспользоваться отгулом или присоединить его к отпуску можно в течение одного года со дня работы в выходной или праздничный день. Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева ранее объяснила РИА Новости, что такой порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у конкретного работодателя, и действовать только при увольнении.

https://ria.ru/20250113/otgul-1762021677.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, работа, россия