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Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов - РИА Новости, 01.03.2025
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14:50 01.03.2025
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Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов
Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов - РИА Новости, 01.03.2025
Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов
Все неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни с 1 марта будут оплачивать при увольнении сотрудника, соответствующий федеральный закон... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:50:00+03:00
2025-03-01T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни с 1 марта будут оплачивать при увольнении сотрудника, соответствующий федеральный закон вступил в силу. "В случае, если на день увольнения работника имеется день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день, не использованный им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, в день увольнения работнику выплачивается разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день", - говорится в документе. Разница выплачивается работнику за все неиспользованные дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. При этом воспользоваться отгулом или присоединить его к отпуску можно в течение одного года со дня работы в выходной или праздничный день. Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева ранее объяснила РИА Новости, что такой порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у конкретного работодателя, и действовать только при увольнении.
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общество, работа, россия
Общество, Работа, Россия
Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов

Отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачивать при увольнении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни с 1 марта будут оплачивать при увольнении сотрудника, соответствующий федеральный закон вступил в силу.
«
"В случае, если на день увольнения работника имеется день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день, не использованный им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, в день увольнения работнику выплачивается разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день", - говорится в документе.
Разница выплачивается работнику за все неиспользованные дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. При этом воспользоваться отгулом или присоединить его к отпуску можно в течение одного года со дня работы в выходной или праздничный день.
Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева ранее объяснила РИА Новости, что такой порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у конкретного работодателя, и действовать только при увольнении.
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