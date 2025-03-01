Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО
ОСАГО исключили из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей
Выдача полисов ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей.
Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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