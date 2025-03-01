https://ria.ru/20250301/osago-2002380260.html

Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО

Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО - РИА Новости, 01.03.2025

Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО

Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий. Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html

https://ria.ru/20250218/registratsiya-1999949771.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф, осаго