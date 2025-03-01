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Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО - РИА Новости, 01.03.2025
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Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО
Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО
Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:48:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий. Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html
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общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Регистрация машин в России теперь возможна без полиса ОСАГО

ОСАГО исключили из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВыдача полисов ОСАГО
Выдача полисов ОСАГО - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Выдача полисов ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей.
Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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ОбществоАвтоРоссияВладимир ПутинГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
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