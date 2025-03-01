https://ria.ru/20250301/orban-2002513143.html

"Небывалый скандал": Орбан раскрыл правду о знаменитостях на Украине

"Небывалый скандал": Орбан раскрыл правду о знаменитостях на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

"Небывалый скандал": Орбан раскрыл правду о знаменитостях на Украине

Знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро, история с распространением американских РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:49:00+03:00

2025-03-01T22:49:00+03:00

2025-03-01T22:49:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 1 мар — РИА Новости. Знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро, история с распространением американских интересов через USAID — небывалый коррупционный скандал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это - что вообще могло бы случиться - а получали за это миллионы евро или долларов", — сказал Орбан в эфире телеканала TV2. По его словам, аналогичным образом журналисты и неправительственные организации, продвигая определенные нарративы, выражали не свое мнение, а то, за которое им заплатили, и "такое влияние на жизнь другой страны неприемлемо". "Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал. То есть по разного рода надуманным причинам миллиарды перечисляются из американского бюджета в фонды и различные формы поддержки, а затем они распределяются по всему миру и отдаются тем, кто представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы", - отметил Орбан. Он подчеркнул, что Венгрия не позволит, чтобы с ней обращались как с "марионеткой на нитках", граждане Венгрии "сами решат, кому и во что верить, на это невозможно повлиять манипулятивным путем". Ранее Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002481155.html

https://ria.ru/20250301/deputat-2002478154.html

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в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, джордж сорос, дональд трамп, агентство по международному развитию сша