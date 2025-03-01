Рейтинг@Mail.ru
Румынский оппозиционер заявил, что продолжит борьбу за пост президента - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/oppozitsioner-2002487130.html
Румынский оппозиционер заявил, что продолжит борьбу за пост президента
Румынский оппозиционер заявил, что продолжит борьбу за пост президента - РИА Новости, 01.03.2025
Румынский оппозиционер заявил, что продолжит борьбу за пост президента
Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:51:00+03:00
2025-03-01T18:51:00+03:00
в мире
бухарест
россия
румыния
кэлин джеорджеску
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbaef4505fc94525fc8d23146f3a6671.jpg
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив собравшихся за 300 тысяч подписей в свою поддержку. В Бухаресте в субботу проходит многотысячный митинг сторонников Джеорджеску и ряда оппозиционных партий, включая "Альянс за объединение румын" (AUR). Участники акции выразили поддержку Джеорджеску, который вышел во второй тур президентских выборов в прошлом году, однако власти аннулировали его результаты. "Собрать более 300 тысяч подписей за один день - это, безусловно, рекорд. Это критическая ситуация для системы, которая должна понять, что народ знает, чего хочет. Я уверен, что они (власти) поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", - заявил Джорджеску на митинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях. Он также поблагодарил организаторов акции, включая партию AUR. "Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну! Без коррупции, без вмешательства спецслужб", - заявил Джеорджеску. Новые президентские выборы в стране запланированы на май. Политику 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Джеорджеску находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993353301.html
https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002047723.html
https://ria.ru/20250301/rumynija-2002477087.html
бухарест
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4f32c5808bd38df1c468a5696ecc2438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бухарест, россия, румыния, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Бухарест, Россия, Румыния, Кэлин Джеорджеску, НАТО
Румынский оппозиционер заявил, что продолжит борьбу за пост президента

Румынский политик Джеорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив собравшихся за 300 тысяч подписей в свою поддержку.
В Бухаресте в субботу проходит многотысячный митинг сторонников Джеорджеску и ряда оппозиционных партий, включая "Альянс за объединение румын" (AUR). Участники акции выразили поддержку Джеорджеску, который вышел во второй тур президентских выборов в прошлом году, однако власти аннулировали его результаты.
Члены и сторонники оппозиционной партии Альянс за объединение румын во время массового митинга против отмены второго тура президентских выборов в центре Бухареста - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов
12 января, 15:38
«
"Собрать более 300 тысяч подписей за один день - это, безусловно, рекорд. Это критическая ситуация для системы, которая должна понять, что народ знает, чего хочет. Я уверен, что они (власти) поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", - заявил Джорджеску на митинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях.
Он также поблагодарил организаторов акции, включая партию AUR.
«
"Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну! Без коррупции, без вмешательства спецслужб", - заявил Джеорджеску.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Джеорджеску назвал свое задержание спланированным
27 февраля, 19:34
Политику 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Джеорджеску находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Румыния может оказаться под санкциями США, заявил Джеорджеску
Вчера, 17:33
 
В миреБухарестРоссияРумынияКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала