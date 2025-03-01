Румынский оппозиционер заявил, что продолжит борьбу за пост президента
Румынский политик Джеорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив собравшихся за 300 тысяч подписей в свою поддержку.
В Бухаресте в субботу проходит многотысячный митинг сторонников Джеорджеску и ряда оппозиционных партий, включая "Альянс за объединение румын" (AUR). Участники акции выразили поддержку Джеорджеску, который вышел во второй тур президентских выборов в прошлом году, однако власти аннулировали его результаты.
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"Собрать более 300 тысяч подписей за один день - это, безусловно, рекорд. Это критическая ситуация для системы, которая должна понять, что народ знает, чего хочет. Я уверен, что они (власти) поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", - заявил Джорджеску на митинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях.
Он также поблагодарил организаторов акции, включая партию AUR.
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"Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну! Без коррупции, без вмешательства спецслужб", - заявил Джеорджеску.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
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Политику 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Джеорджеску находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.