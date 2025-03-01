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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.03.2025
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21:32 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/opasnost-2002506493.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.03.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:32:00+03:00
2025-03-01T21:32:00+03:00
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Fotolia / liiset
Панорама города Тулы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности.
"Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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