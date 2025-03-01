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Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/odessa-2002507487.html
Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе
Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе - РИА Новости, 01.03.2025
Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе
Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:43:00+03:00
2025-03-01T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
великобритания
николаевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Одесса: прилёт в (грузовое судно - ред.) с военным грузом и британцами... Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут", - заявил Лебедев. Как позднее уточнил Лебедев, судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), вероятнее всего из Великобритании. Часть БЭК должны были разместить непосредственно в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, технику готовили к атаке на Крым. В субботу вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги. Местные власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры.
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одесса, великобритания, николаевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Великобритания, Николаевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе

Лебедев: в Одессе поражено судно с военным грузом и британскими наемниками

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре
Пожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса: прилёт в (грузовое судно - ред.) с военным грузом и британцами... Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут", - заявил Лебедев.
Как позднее уточнил Лебедев, судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), вероятнее всего из Великобритании. Часть БЭК должны были разместить непосредственно в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, технику готовили к атаке на Крым.
В субботу вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги. Местные власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВеликобританияНиколаевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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