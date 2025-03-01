https://ria.ru/20250301/odessa-2002507487.html

Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе

Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе - РИА Новости, 01.03.2025

Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе

Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.03.2025

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2025-03-01T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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великобритания

николаевская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Одесса: прилёт в (грузовое судно - ред.) с военным грузом и британцами... Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут", - заявил Лебедев. Как позднее уточнил Лебедев, судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), вероятнее всего из Великобритании. Часть БЭК должны были разместить непосредственно в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, технику готовили к атаке на Крым. В субботу вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги. Местные власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры.

https://ria.ru/20240829/udar-1969339788.html

одесса

великобритания

николаевская область

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одесса, великобритания, николаевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность