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При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 01.03.2025
При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона в Беловском районе Курской области, он госпитализирован, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:57:00+03:00
2025-03-01T22:57:00+03:00
2025-03-01T23:00:00+03:00
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
вооруженные силы украины
беловский район
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона в Беловском районе Курской области, он госпитализирован, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередная атака ВСУ против мирных жителей. Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу. Из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, беловский район
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Беловский район
При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина
Хинштейн: ВСУ обстреляли район Курской области, пострадавшего госпитализировали