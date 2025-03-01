https://ria.ru/20250301/obstrel-2002514101.html

При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 01.03.2025

При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона в Беловском районе Курской области, он госпитализирован, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:57:00+03:00

2025-03-01T22:57:00+03:00

2025-03-01T23:00:00+03:00

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

вооруженные силы украины

беловский район

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона в Беловском районе Курской области, он госпитализирован, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередная атака ВСУ против мирных жителей. Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу. Из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250301/voennye-2002489281.html

курская область

беловский район

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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, беловский район