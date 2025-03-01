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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 01.03.2025
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17:03 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/obstrel-2002472953.html
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 01.03.2025
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Украинские военные ударили по шести населенным пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:03:00+03:00
2025-03-01T17:03:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные ударили по шести населенным пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Валуйском округе в селе Соболевка в результате падения FPV-дрона без детонации посечена кровля жилого дома", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Двулучное дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повредив легковой автомобиль. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждены гараж, автомобиль и две единицы спецтехники. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате обстрела в частном доме повреждено остекление и перебита газовая труба. "В Волоконовском районе село Плотвянка атаковано двумя FPV-дронами - посечены надворная постройка и автомобиль. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения линий газо- и электроснабжения. В селе Новое от удара дрона посечена крыша жилого дома. В селе Тишанка вследствие атаки беспилотника и прилётов снарядов повреждены хозпостройка и инфраструктурный объект связи", - добавил губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные ударили по шести населенным пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сразу шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Валуйском округе в селе Соболевка в результате падения FPV-дрона без детонации посечена кровля жилого дома", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в селе Двулучное дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повредив легковой автомобиль. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждены гараж, автомобиль и две единицы спецтехники. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате обстрела в частном доме повреждено остекление и перебита газовая труба.
"В Волоконовском районе село Плотвянка атаковано двумя FPV-дронами - посечены надворная постройка и автомобиль. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения линий газо- и электроснабжения. В селе Новое от удара дрона посечена крыша жилого дома. В селе Тишанка вследствие атаки беспилотника и прилётов снарядов повреждены хозпостройка и инфраструктурный объект связи", - добавил губернатор.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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