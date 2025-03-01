https://ria.ru/20250301/obstrel-2002472953.html

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 01.03.2025

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Украинские военные ударили по шести населенным пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:03:00+03:00

2025-03-01T17:03:00+03:00

2025-03-01T17:03:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные ударили по шести населенным пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Валуйском округе в селе Соболевка в результате падения FPV-дрона без детонации посечена кровля жилого дома", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Двулучное дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повредив легковой автомобиль. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждены гараж, автомобиль и две единицы спецтехники. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате обстрела в частном доме повреждено остекление и перебита газовая труба. "В Волоконовском районе село Плотвянка атаковано двумя FPV-дронами - посечены надворная постройка и автомобиль. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения линий газо- и электроснабжения. В селе Новое от удара дрона посечена крыша жилого дома. В селе Тишанка вследствие атаки беспилотника и прилётов снарядов повреждены хозпостройка и инфраструктурный объект связи", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины