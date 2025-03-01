https://ria.ru/20250301/obstrel-2002462967.html
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года
Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:48:00+03:00
2025-03-01T15:48:00+03:00
2025-03-01T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994699666_0:159:487:433_1920x0_80_0_0_05380629a4252284b07ad5d41c1b16fe.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости вице-губернатор региона Антон Тицкий. "Только с начала этого года, за период январь-февраль, зафиксировано более 360 атак с украинской стороны, включая применения БПЛА, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из этого числа порядка 280 атак зафиксировано по объектам Васильевского, Каменско-Днепровского, Пологовского и Токмакского районов",- сказал Тицкий. Он отметил, что большая часть атак приходится по Васильевскому и Каменка-Днепрвскому районам. "Населённые пункты этих районов подвергаются атакам противника порой до 20 раз за неделю. И основной целью противник в последнее время выбирает именно передвигающиеся автомобили", — сказал Тицкий.
https://ria.ru/20250228/vsu-2002194394.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994699666_0:141:487:506_1920x0_80_0_0_8eb4a3b318af86b500eb194929a34e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года
Тицкий: ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости вице-губернатор региона Антон Тицкий.
"Только с начала этого года, за период январь-февраль, зафиксировано более 360 атак с украинской стороны, включая применения БПЛА, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из этого числа порядка 280 атак зафиксировано по объектам Васильевского, Каменско-Днепровского, Пологовского и Токмакского районов",- сказал Тицкий.
Он отметил, что большая часть атак приходится по Васильевскому и Каменка-Днепрвскому районам.
"Населённые пункты этих районов подвергаются атакам противника порой до 20 раз за неделю. И основной целью противник в последнее время выбирает именно передвигающиеся автомобили", — сказал Тицкий.