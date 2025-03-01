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ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/obstrel-2002462967.html
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года
Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:48:00+03:00
2025-03-01T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости вице-губернатор региона Антон Тицкий. "Только с начала этого года, за период январь-февраль, зафиксировано более 360 атак с украинской стороны, включая применения БПЛА, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из этого числа порядка 280 атак зафиксировано по объектам Васильевского, Каменско-Днепровского, Пологовского и Токмакского районов",- сказал Тицкий. Он отметил, что большая часть атак приходится по Васильевскому и Каменка-Днепрвскому районам. "Населённые пункты этих районов подвергаются атакам противника порой до 20 раз за неделю. И основной целью противник в последнее время выбирает именно передвигающиеся автомобили", — сказал Тицкий.
https://ria.ru/20250228/vsu-2002194394.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года

Тицкий: ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости вице-губернатор региона Антон Тицкий.
"Только с начала этого года, за период январь-февраль, зафиксировано более 360 атак с украинской стороны, включая применения БПЛА, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из этого числа порядка 280 атак зафиксировано по объектам Васильевского, Каменско-Днепровского, Пологовского и Токмакского районов",- сказал Тицкий.
Он отметил, что большая часть атак приходится по Васильевскому и Каменка-Днепрвскому районам.
"Населённые пункты этих районов подвергаются атакам противника порой до 20 раз за неделю. И основной целью противник в последнее время выбирает именно передвигающиеся автомобили", — сказал Тицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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