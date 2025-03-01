https://ria.ru/20250301/obstrel-2002462967.html

ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года

ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года - РИА Новости, 01.03.2025

ВСУ атаковали население Запорожской области более 350 раз с начала года

Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:48:00+03:00

2025-03-01T15:48:00+03:00

2025-03-01T15:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Украинские боевики более 350 раз атаковали мирное население Запорожской области с начала года, в том числе с применением ударных БПЛА, сказал РИА Новости вице-губернатор региона Антон Тицкий. "Только с начала этого года, за период январь-февраль, зафиксировано более 360 атак с украинской стороны, включая применения БПЛА, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из этого числа порядка 280 атак зафиксировано по объектам Васильевского, Каменско-Днепровского, Пологовского и Токмакского районов",- сказал Тицкий. Он отметил, что большая часть атак приходится по Васильевскому и Каменка-Днепрвскому районам. "Населённые пункты этих районов подвергаются атакам противника порой до 20 раз за неделю. И основной целью противник в последнее время выбирает именно передвигающиеся автомобили", — сказал Тицкий.

https://ria.ru/20250228/vsu-2002194394.html

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запорожская область, происшествия