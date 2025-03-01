https://ria.ru/20250301/obstrel-2002454388.html

В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ

В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025

В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ

Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:39:00+03:00

2025-03-01T14:39:00+03:00

2025-03-01T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за террористических ударов противника погибли три мирных жителя Херсонской области, пятеро получили ранения", - написал Сальдо.В результате обстрела гражданского автомобиля на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками два человека, включая водителя, погибли на месте, одна женщина получила сильные ранения и госпитализирована, написал губернатор.В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привёл к гибели местного жителя, ещё один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения, он находится в Алешкинской больнице, отмечается в сообщении.Пострадавшие есть также в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе, ранения получили трое мужчин: все они были госпитализированы. Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, сообщил Сальдо.

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, новая каховка