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В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ
Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:39:00+03:00
2025-03-01T14:39:00+03:00
2025-03-01T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за террористических ударов противника погибли три мирных жителя Херсонской области, пятеро получили ранения", - написал Сальдо.В результате обстрела гражданского автомобиля на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками два человека, включая водителя, погибли на месте, одна женщина получила сильные ранения и госпитализирована, написал губернатор.В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привёл к гибели местного жителя, ещё один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения, он находится в Алешкинской больнице, отмечается в сообщении.Пострадавшие есть также в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе, ранения получили трое мужчин: все они были госпитализированы. Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, сообщил Сальдо.
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В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ
Сальдо: при обстрелах Херсонской области 3 мирных жителя погибли, 5 пострадали