Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 01.03.2025 (обновлено: 14:47 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/obstrel-2002454388.html
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ
Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:39:00+03:00
2025-03-01T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
новая каховка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002455927_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_401b9b591c1321c8419d3a852e2fe46a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за террористических ударов противника погибли три мирных жителя Херсонской области, пятеро получили ранения", - написал Сальдо.В результате обстрела гражданского автомобиля на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками два человека, включая водителя, погибли на месте, одна женщина получила сильные ранения и госпитализирована, написал губернатор.В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привёл к гибели местного жителя, ещё один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения, он находится в Алешкинской больнице, отмечается в сообщении.Пострадавшие есть также в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе, ранения получили трое мужчин: все они были госпитализированы. Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002455927_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f183b02cbb63c4fe251adda0779ffa9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо, Новая Каховка
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ

Сальдо: при обстрелах Херсонской области 3 мирных жителя погибли, 5 пострадали

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Трое мирных граждан погибли и пятеро ранено в Херсонской области из-за атак и обстрелов ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Из-за террористических ударов противника погибли три мирных жителя Херсонской области, пятеро получили ранения", - написал Сальдо.
В результате обстрела гражданского автомобиля на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками два человека, включая водителя, погибли на месте, одна женщина получила сильные ранения и госпитализирована, написал губернатор.
В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привёл к гибели местного жителя, ещё один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения, он находится в Алешкинской больнице, отмечается в сообщении.
Пострадавшие есть также в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе, ранения получили трое мужчин: все они были госпитализированы. Также враг обстрелял Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, сообщил Сальдо.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Берем ВСУ в клещи". Что началось в самой горячей точке Курской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир СальдоНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала