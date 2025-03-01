https://ria.ru/20250301/notarius-2002389430.html
Нотариус рассказала, как вернуть наследство, отошедшее государству
Нотариус рассказала, как вернуть наследство, отошедшее государству - РИА Новости, 01.03.2025
Нотариус рассказала, как вернуть наследство, отошедшее государству
Вернуть наследство, отошедшее государству, наследники могут только через суд, указав причины пропуска сроков открытия наследственного дела, рассказала РИА... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:50:00+03:00
2025-03-01T02:50:00+03:00
2025-03-01T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вернуть наследство, отошедшее государству, наследники могут только через суд, указав причины пропуска сроков открытия наследственного дела, рассказала РИА Новости нотариус Москвы Екатерина Лексакова."Если наследник пропустил положенный срок открытия наследственного дела — шесть месяцев — то он может попытаться восстановить свои права через суд, обозначив уважительные причины пропуска. Если имущество успели продать на торгах, при положительном решении суда возможна выплата компенсации", — заявила она.Наследство одиноких людей, по словам Лексаковой, лакомый кусочек для мошенников, поэтому нотариусы регулярно вычисляют аферистов, приходящих открывать наследственные дела с поддельными свидетельствами о рождении и завещаниями."Недавно в конторе московского нотариуса задержали женщину, которая пыталась продать квартиры умершей владелицы, подделав паспорт на ее имя", — поделилась собеседница агентства.Если же имущество остается во владении государства, оно переходит в муниципальную собственность, а деньги со счетов и вкладов — в федеральный бюджет через территориальные отделы Росимущества. Недвижимость, как правило, выставляется на публичных торгах.
https://ria.ru/20250223/nasledstvo-2001072646.html
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жилье, москва, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), общество, наследство, недвижимость
Жилье, Москва, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Общество, Наследство, Недвижимость
Нотариус рассказала, как вернуть наследство, отошедшее государству
Нотариус Лексакова: вернуть наследство, отошедшее государству, можно через суд
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вернуть наследство, отошедшее государству, наследники могут только через суд, указав причины пропуска сроков открытия наследственного дела, рассказала РИА Новости нотариус Москвы Екатерина Лексакова.
"Если наследник пропустил положенный срок открытия наследственного дела — шесть месяцев — то он может попытаться восстановить свои права через суд, обозначив уважительные причины пропуска. Если имущество успели продать на торгах, при положительном решении суда возможна выплата компенсации", — заявила она.
Наследство одиноких людей, по словам Лексаковой, лакомый кусочек для мошенников, поэтому нотариусы регулярно вычисляют аферистов, приходящих открывать наследственные дела с поддельными свидетельствами о рождении и завещаниями.
«
"Недавно в конторе московского нотариуса задержали женщину, которая пыталась продать квартиры умершей владелицы, подделав паспорт на ее имя", — поделилась собеседница агентства.
Если же имущество остается во владении государства, оно переходит в муниципальную собственность, а деньги со счетов и вкладов — в федеральный бюджет через территориальные отделы Росимущества. Недвижимость, как правило, выставляется на публичных торгах.