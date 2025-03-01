https://ria.ru/20250301/nato-2002494593.html

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте назвал ссору Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа "прискорбной" и посоветовал Зеленскому найти способ восстановить... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:51:00+03:00

2025-03-01T19:51:00+03:00

2025-03-01T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте назвал ссору Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа "прискорбной" и посоветовал Зеленскому найти способ восстановить отношения с американским лидером. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, куда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение о редкоземельных металлах не было подписано. "Я думаю, это очень прискорбно, и я уже говорил дважды с... Зеленским. Я сказал ему: нам нужно держаться вместе - США, Украине, Европе - чтобы привести Украину к устойчивому миру... Я сказал: тебе нужно найти способ, дорогой Владимир, восстановить твои отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", - заявил Рютте в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его мнению, следует проявить уважение к тому, что Трамп уже сделал для Украины - это касается, например поставок оружия во время его первой администрации. Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом заявил в интервью телеканалу Fox News, что так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Он отказался извиняться в эфире американского телеканала за свои действия в Белом доме.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002483471.html

https://ria.ru/20250301/ssora-2002455706.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, би-би-си