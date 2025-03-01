https://ria.ru/20250301/napadenie-2002506082.html

В Абхазии задержали напавших на избирательный участок

В Абхазии задержали напавших на избирательный участок - РИА Новости, 01.03.2025

В Абхазии задержали напавших на избирательный участок

Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:26:00+03:00

2025-03-01T21:26:00+03:00

2025-03-01T21:47:00+03:00

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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан."В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль… При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения", — сказал Маршан.На уточняющий вопрос РИА Новости Маршан сообщил, что в больницу были доставлены не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку с полицией."Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", - подчеркнул Маршан.

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абхазия, президентские выборы в абхазии, в мире