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Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино

Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино - РИА Новости, 01.03.2025

Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино

Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:12:00+03:00

2025-03-01T13:12:00+03:00

2025-03-01T13:12:00+03:00

алабино

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Отмечается, что проект реализуется в два этапа. Первый этап включал в себя строительство и реконструкцию 2,6 километра дорожного полотна на 53-м километре шоссе. Тут была возведена эстакада и съезд с бокового проезда из центра в сторону Центральной кольцевой дороги."В рамках второго этапа предстоит построить и реконструировать более одного километра дорог и очистное сооружение. Сейчас готовность данного участка составляет 5%. На объекте идут строительно-монтажные работы, переустройство газопровода высокого давления. Также специалисты возводят распределительную трансформаторную подстанцию", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам заммера, завершить проект планируют к концу 2025 года.Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков указал, что проект позволит организовать безопасные выезды из Селятино на Киевское шоссе, а также улучшить транспортную ситуацию в деревнях Софьино и Алабино.Как ранее отметил столичный глава Сергей Собянин, с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 100 путепроводов.

алабино

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алабино, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы