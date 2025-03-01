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Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино - РИА Новости, 01.03.2025
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино
Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:12:00+03:00
2025-03-01T13:12:00+03:00
2025-03-01T13:12:00+03:00
алабино
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Отмечается, что проект реализуется в два этапа. Первый этап включал в себя строительство и реконструкцию 2,6 километра дорожного полотна на 53-м километре шоссе. Тут была возведена эстакада и съезд с бокового проезда из центра в сторону Центральной кольцевой дороги."В рамках второго этапа предстоит построить и реконструировать более одного километра дорог и очистное сооружение. Сейчас готовность данного участка составляет 5%. На объекте идут строительно-монтажные работы, переустройство газопровода высокого давления. Также специалисты возводят распределительную трансформаторную подстанцию", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам заммера, завершить проект планируют к концу 2025 года.Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков указал, что проект позволит организовать безопасные выезды из Селятино на Киевское шоссе, а также улучшить транспортную ситуацию в деревнях Софьино и Алабино.Как ранее отметил столичный глава Сергей Собянин, с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 100 путепроводов.
алабино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алабино, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Алабино, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино
Ефимов: возле Селятино начались работы по реконструкции участка Киевского шоссе
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Отмечается, что проект реализуется в два этапа. Первый этап включал в себя строительство и реконструкцию 2,6 километра дорожного полотна на 53-м километре шоссе. Тут была возведена эстакада и съезд с бокового проезда из центра в сторону Центральной кольцевой дороги.
"В рамках второго этапа предстоит построить и реконструировать более одного километра дорог и очистное сооружение. Сейчас готовность данного участка составляет 5%. На объекте идут строительно-монтажные работы, переустройство газопровода высокого давления. Также специалисты возводят распределительную трансформаторную подстанцию", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам заммера, завершить проект планируют к концу 2025 года.
Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков указал, что проект позволит организовать безопасные выезды из Селятино на Киевское шоссе, а также улучшить транспортную ситуацию в деревнях Софьино и Алабино
.
Как ранее отметил столичный глава Сергей Собянин
, с 2011 года в Москве
построили и реконструировали более 100 путепроводов.