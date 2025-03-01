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Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино - РИА Новости, 01.03.2025
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13:12 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/moskva-2002389282.html
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино - РИА Новости, 01.03.2025
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино
Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:12:00+03:00
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алабино
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Отмечается, что проект реализуется в два этапа. Первый этап включал в себя строительство и реконструкцию 2,6 километра дорожного полотна на 53-м километре шоссе. Тут была возведена эстакада и съезд с бокового проезда из центра в сторону Центральной кольцевой дороги."В рамках второго этапа предстоит построить и реконструировать более одного километра дорог и очистное сооружение. Сейчас готовность данного участка составляет 5%. На объекте идут строительно-монтажные работы, переустройство газопровода высокого давления. Также специалисты возводят распределительную трансформаторную подстанцию", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам заммера, завершить проект планируют к концу 2025 года.Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков указал, что проект позволит организовать безопасные выезды из Селятино на Киевское шоссе, а также улучшить транспортную ситуацию в деревнях Софьино и Алабино.Как ранее отметил столичный глава Сергей Собянин, с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 100 путепроводов.
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алабино, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Алабино, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: началось строительство на участке Киевского шоссе возле Селятино

Ефимов: возле Селятино начались работы по реконструкции участка Киевского шоссе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Работы в рамках второго этапа реконструкции участка Киевского шоссе начались возле поселка Селятино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Отмечается, что проект реализуется в два этапа. Первый этап включал в себя строительство и реконструкцию 2,6 километра дорожного полотна на 53-м километре шоссе. Тут была возведена эстакада и съезд с бокового проезда из центра в сторону Центральной кольцевой дороги.
"В рамках второго этапа предстоит построить и реконструировать более одного километра дорог и очистное сооружение. Сейчас готовность данного участка составляет 5%. На объекте идут строительно-монтажные работы, переустройство газопровода высокого давления. Также специалисты возводят распределительную трансформаторную подстанцию", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам заммера, завершить проект планируют к концу 2025 года.
Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков указал, что проект позволит организовать безопасные выезды из Селятино на Киевское шоссе, а также улучшить транспортную ситуацию в деревнях Софьино и Алабино.
Как ранее отметил столичный глава Сергей Собянин, с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 100 путепроводов.
 
АлабиноМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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