Румыния выступила за соблюдение территориальной целостности Молдавии
Боложан: Румыния выступает за сохранение суверенитета и целостности Молдавии
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Румыния выступает за соблюдение территориальной целостности Молдавии в рамках ее существующих границ, заявил в субботу и. о. президента Румынии Илие Боложан.
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20 октября 2024, 08:46
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"Румыния поддерживает всеобъемлющее, мирное и устойчивое разрешение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно признанных границах, без ущерба для ее проевропейского будущего", - сказал Боложан на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" - идеи объединения двух стран, при котором Молдавия перестала бы существовать как самостоятельное государство.
В марте 2024 года премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны, выразив личную поддержку объединению. Это вызвало протесты в Молдавии: оппозиция в парламенте потребовала объяснений от главы МИД Михая Попшоя, назвав слова Чолаку антимолдавскими, но правящая партия "Действие и солидарность" отклонила запрос.
По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 36,7% жителей Молдавии поддержали бы присоединение к Румынии на референдуме (в сентябре 2024 года - 35,7%). При этом 54,3% выступают за независимость страны (в сентябре - 54,8%).