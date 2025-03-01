https://ria.ru/20250301/moldaviya-2002458644.html

Румыния выступила за соблюдение территориальной целостности Молдавии

Румыния выступила за соблюдение территориальной целостности Молдавии - РИА Новости, 01.03.2025

Румыния выступила за соблюдение территориальной целостности Молдавии

Румыния выступает за соблюдение территориальной целостности Молдавии в рамках ее существующих границ, заявил в субботу и. о. президента Румынии Илие Боложан. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:58:00+03:00

2025-03-01T14:58:00+03:00

2025-03-01T14:58:00+03:00

в мире

молдавия

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марчел чолаку

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Румыния выступает за соблюдение территориальной целостности Молдавии в рамках ее существующих границ, заявил в субботу и. о. президента Румынии Илие Боложан. Боложан находится в Кишиневе с официальным визитом, у него запланированы встречи с руководством Молдавии. Это первая зарубежная поездка Боложана в качестве главы Румынии. "Румыния поддерживает всеобъемлющее, мирное и устойчивое разрешение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно признанных границах, без ущерба для ее проевропейского будущего", - сказал Боложан на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" - идеи объединения двух стран, при котором Молдавия перестала бы существовать как самостоятельное государство. В марте 2024 года премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны, выразив личную поддержку объединению. Это вызвало протесты в Молдавии: оппозиция в парламенте потребовала объяснений от главы МИД Михая Попшоя, назвав слова Чолаку антимолдавскими, но правящая партия "Действие и солидарность" отклонила запрос. По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 36,7% жителей Молдавии поддержали бы присоединение к Румынии на референдуме (в сентябре 2024 года - 35,7%). При этом 54,3% выступают за независимость страны (в сентябре - 54,8%).

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html

https://ria.ru/20250228/lukoyl-2002242715.html

https://ria.ru/20250205/moldavija-1997545909.html

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румыния

кишинев

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, марчел чолаку, майя санду