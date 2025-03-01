Мишустин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган
Мишустин: труд российских буддистов достоин большого уважения
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин во время вручения премии правительства в области науки и техники
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к главе Буддийской традиционной Сангхи РФ Пандито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и поздравляя буддистов России с праздником Сагаалган, отметил, что их труд достоин большого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Долгие годы российская сангха исполняет свою важную миссию по развитию традиционного буддизма в нашей стране. Благодаря её деятельности сохраняются обычаи, культура и философия одной из древнейших мировых религий. Многое делается для укрепления государственно-конфессиональных отношений... Этот огромный труд достоин большого уважения", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что благодаря российской сангхе восстанавливаются исторические дацаны, реализуются значимые социальные, просветительские и благотворительные проекты, направленные на нравственно-патриотическое воспитание молодёжи, совершенствование буддийского образования, возрождение традиционных видов спорта, ремёсел.
"От всей души желаю российским буддистам здоровья, удачи и всего наилучшего. Пусть этот день будет наполнен счастьем, радостью и любовью. А свет Сагаалгана принесёт вам в новом году успех, мир и процветание", - добавил премьер.