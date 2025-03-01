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Мишустин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган - РИА Новости, 01.03.2025
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Религия
 
11:51 01.03.2025 (обновлено: 12:11 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mishustin-2002433274.html
Мишустин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган
Мишустин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган - РИА Новости, 01.03.2025
Мишустин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган
Премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к главе Буддийской традиционной Сангхи РФ Пандито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и поздравляя буддистов России с... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:51:00+03:00
2025-03-01T12:11:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
религия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к главе Буддийской традиционной Сангхи РФ Пандито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и поздравляя буддистов России с праздником Сагаалган, отметил, что их труд достоин большого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "Долгие годы российская сангха исполняет свою важную миссию по развитию традиционного буддизма в нашей стране. Благодаря её деятельности сохраняются обычаи, культура и философия одной из древнейших мировых религий. Многое делается для укрепления государственно-конфессиональных отношений... Этот огромный труд достоин большого уважения", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что благодаря российской сангхе восстанавливаются исторические дацаны, реализуются значимые социальные, просветительские и благотворительные проекты, направленные на нравственно-патриотическое воспитание молодёжи, совершенствование буддийского образования, возрождение традиционных видов спорта, ремёсел. "От всей души желаю российским буддистам здоровья, удачи и всего наилучшего. Пусть этот день будет наполнен счастьем, радостью и любовью. А свет Сагаалгана принесёт вам в новом году успех, мир и процветание", - добавил премьер.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Религия
Мишустин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган

Мишустин: труд российских буддистов достоин большого уважения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин во время вручения премии правительства в области науки и техники
Премьер-министр Михаил Мишустин во время вручения премии правительства в области науки и техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к главе Буддийской традиционной Сангхи РФ Пандито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и поздравляя буддистов России с праздником Сагаалган, отметил, что их труд достоин большого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Долгие годы российская сангха исполняет свою важную миссию по развитию традиционного буддизма в нашей стране. Благодаря её деятельности сохраняются обычаи, культура и философия одной из древнейших мировых религий. Многое делается для укрепления государственно-конфессиональных отношений... Этот огромный труд достоин большого уважения", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что благодаря российской сангхе восстанавливаются исторические дацаны, реализуются значимые социальные, просветительские и благотворительные проекты, направленные на нравственно-патриотическое воспитание молодёжи, совершенствование буддийского образования, возрождение традиционных видов спорта, ремёсел.
"От всей души желаю российским буддистам здоровья, удачи и всего наилучшего. Пусть этот день будет наполнен счастьем, радостью и любовью. А свет Сагаалгана принесёт вам в новом году успех, мир и процветание", - добавил премьер.
Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца
Вчера, 19:46
 
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