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В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/miny-2002418978.html
В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ
В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ
Мирный житель Херсонской области подорвался на дистанционно разбросанных украинской армией противопехотных минах, другой человек получил ранения в результате... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:10:00+03:00
2025-03-01T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Мирный житель Херсонской области подорвался на дистанционно разбросанных украинской армией противопехотных минах, другой человек получил ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта Казачьи Лагеря, всего за день украинская армия нанесла по левому берегу Днепра Херсонской области 35 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ Казачьих Лагерей пострадал мужчина 1996 года рождения, он был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. Кроме того, мирный житель Херсонской области, передвигаясь по дороге, наехал на мины, которые разбросали ВСУ. Взрыв серьезно ранил мужчину. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 20 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Алешки, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевка, Нижний Рогачик.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ

Жителя Херсонской области ранило при подрыве на разбросанных ВСУ на дороге минах

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина "Лепесток". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Мирный житель Херсонской области подорвался на дистанционно разбросанных украинской армией противопехотных минах, другой человек получил ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта Казачьи Лагеря, всего за день украинская армия нанесла по левому берегу Днепра Херсонской области 35 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ Казачьих Лагерей пострадал мужчина 1996 года рождения, он был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. Кроме того, мирный житель Херсонской области, передвигаясь по дороге, наехал на мины, которые разбросали ВСУ. Взрыв серьезно ранил мужчину. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 20 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Алешки, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевка, Нижний Рогачик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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