https://ria.ru/20250301/miny-2002418978.html

В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ

В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025

В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ

Мирный житель Херсонской области подорвался на дистанционно разбросанных украинской армией противопехотных минах, другой человек получил ранения в результате... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:10:00+03:00

2025-03-01T10:10:00+03:00

2025-03-01T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Мирный житель Херсонской области подорвался на дистанционно разбросанных украинской армией противопехотных минах, другой человек получил ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта Казачьи Лагеря, всего за день украинская армия нанесла по левому берегу Днепра Херсонской области 35 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ Казачьих Лагерей пострадал мужчина 1996 года рождения, он был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. Кроме того, мирный житель Херсонской области, передвигаясь по дороге, наехал на мины, которые разбросали ВСУ. Взрыв серьезно ранил мужчину. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 20 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Алешки, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевка, Нижний Рогачик.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия