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США могут выслать более миллиона мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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20:57 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/migrant-2002501960.html
США могут выслать более миллиона мигрантов, пишут СМИ
США могут выслать более миллиона мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
США могут выслать более миллиона мигрантов, пишут СМИ
США могут депортировать более миллиона мигрантов в рамках ускоренной процедуры, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ иммиграционной РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:57:00+03:00
2025-03-01T20:57:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США могут депортировать более миллиона мигрантов в рамках ускоренной процедуры, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ иммиграционной и таможенной службы США (ICE). "Администрация Трампа поручила федеральным служащим выявить иммигрантов, которых можно быстро выслать из США без судебного разбирательства, в рамках своей стратегии по расширению депортаций. Более одного миллиона мигрантов, допущенных в США в соответствии с рядом инициатив администрации бывшего - ред.) президента Джо Байдена, могут быть подвергнуты процедуре "ускоренной высылки", - пишет газета. Отмечается, что в общей сложности миграционным сотрудниками поручили изучить более восьми миллионов дел о депортации, чтобы увеличить темпы выдворения мигрантов. По данным газеты, если раньше процедура ускоренного ускорения действовала в пределах 100 миль от границы Мексикой, то сейчас власти США фактически хотят распространить ее действие на всю страну. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250222/ssha-2000944142.html
https://ria.ru/20250226/reestr-2001615243.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден
США могут выслать более миллиона мигрантов, пишут СМИ

WP: США могут выслать более миллиона мигрантов в рамках ускоренной процедуры

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США могут депортировать более миллиона мигрантов в рамках ускоренной процедуры, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ иммиграционной и таможенной службы США (ICE).
«
"Администрация Трампа поручила федеральным служащим выявить иммигрантов, которых можно быстро выслать из США без судебного разбирательства, в рамках своей стратегии по расширению депортаций. Более одного миллиона мигрантов, допущенных в США в соответствии с рядом инициатив администрации бывшего - ред.) президента Джо Байдена, могут быть подвергнуты процедуре "ускоренной высылки", - пишет газета.
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Отмечается, что в общей сложности миграционным сотрудниками поручили изучить более восьми миллионов дел о депортации, чтобы увеличить темпы выдворения мигрантов.
По данным газеты, если раньше процедура ускоренного ускорения действовала в пределах 100 миль от границы Мексикой, то сейчас власти США фактически хотят распространить ее действие на всю страну.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАМексикаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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