"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США
Захарова: взбучка Зеленскому в США показывает деградацию европейских лидеров
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне, показывает деградацию европейских лидеров, поддерживающих Киев, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", — отметила дипломат.
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По ее мнению, Зеленский не способен проявить чувство ответственности и одержим продолжением боевых действий, отвергая мир, который для него смерти подобен. Для этого он:
- уничтожил оппозицию;
- выстроил тоталитарное государство;
- посылает на смерть миллионы украинцев.
Захарова подчеркнула, что хамское поведение Зеленского в Белом доме показало, что он — опаснейшая угроза для мирового сообщества. Она напомнила, что Россия настаивает на устранении первопричин конфликта.
"Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса", — пояснила дипломат.
Киев должен провести демилитаризацию и денацификацию, отказаться от борьбы со всем русским в стране, признать реалии "на земле", уточнила официальный представитель МИД.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
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