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"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025
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15:52 01.03.2025 (обновлено: 17:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mid-2002463542.html
"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США
"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025
"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США
Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне, показывает деградацию европейских лидеров, поддерживающих Киев, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:52:00+03:00
2025-03-01T17:22:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
дональд трамп
киев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне, показывает деградацию европейских лидеров, поддерживающих Киев, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", — отметила дипломат.По ее мнению, Зеленский не способен проявить чувство ответственности и одержим продолжением боевых действий, отвергая мир, который для него смерти подобен. Для этого он:Захарова подчеркнула, что хамское поведение Зеленского в Белом доме показало, что он — опаснейшая угроза для мирового сообщества. Она напомнила, что Россия настаивает на устранении первопричин конфликта."Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса", — пояснила дипломат.Киев должен провести демилитаризацию и денацификацию, отказаться от борьбы со всем русским в стране, признать реалии "на земле", уточнила официальный представитель МИД.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, киев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дональд Трамп, Киев
"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США

Захарова: взбучка Зеленскому в США показывает деградацию европейских лидеров

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне, показывает деградацию европейских лидеров, поддерживающих Киев, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", — отметила дипломат.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
28 февраля, 22:46
По ее мнению, Зеленский не способен проявить чувство ответственности и одержим продолжением боевых действий, отвергая мир, который для него смерти подобен. Для этого он:
  • уничтожил оппозицию;
  • выстроил тоталитарное государство;
  • посылает на смерть миллионы украинцев.
Захарова подчеркнула, что хамское поведение Зеленского в Белом доме показало, что он — опаснейшая угроза для мирового сообщества. Она напомнила, что Россия настаивает на устранении первопричин конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса", — пояснила дипломат.
Киев должен провести демилитаризацию и денацификацию, отказаться от борьбы со всем русским в стране, признать реалии "на земле", уточнила официальный представитель МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Вчера, 08:00

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Вчера, 02:13
 
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