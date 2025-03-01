https://ria.ru/20250301/mid-2002463542.html

"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США

"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025

"Устроили взбучку": МИД прокомментировал визит Зеленского в США

Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне, показывает деградацию европейских лидеров, поддерживающих Киев, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:52:00+03:00

2025-03-01T15:52:00+03:00

2025-03-01T17:22:00+03:00

в мире

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украина

владимир зеленский

мария захарова

дональд трамп

киев

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взбучка, которую получил Владимир Зеленский в Вашингтоне, показывает деградацию европейских лидеров, поддерживающих Киев, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима", — отметила дипломат.По ее мнению, Зеленский не способен проявить чувство ответственности и одержим продолжением боевых действий, отвергая мир, который для него смерти подобен. Для этого он:Захарова подчеркнула, что хамское поведение Зеленского в Белом доме показало, что он — опаснейшая угроза для мирового сообщества. Она напомнила, что Россия настаивает на устранении первопричин конфликта."Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса", — пояснила дипломат.Киев должен провести демилитаризацию и денацификацию, отказаться от борьбы со всем русским в стране, признать реалии "на земле", уточнила официальный представитель МИД.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002423957.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, киев