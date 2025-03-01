Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 01.03.2025 (обновлено: 15:54 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mid-2002461480.html
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной - РИА Новости, 01.03.2025
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной
В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:36:00+03:00
2025-03-01T15:54:00+03:00
россия
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002461253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, в мире
Россия, Мария Захарова, В мире
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной

Захарова: Зеленский не способен проявить чувство ответственности, отвергая мир

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В МИД назвали Зеленского поджигателем большой войны
Вчера, 15:34
 
РоссияМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала