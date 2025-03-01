https://ria.ru/20250301/mid-2002461480.html
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной - РИА Новости, 01.03.2025
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной
В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:36:00+03:00
2025-03-01T15:36:00+03:00
2025-03-01T15:54:00+03:00
россия
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002461253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, в мире
Россия, Мария Захарова, В мире
В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной
Захарова: Зеленский не способен проявить чувство ответственности, отвергая мир