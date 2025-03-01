https://ria.ru/20250301/mid-2002461480.html

В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной

В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной - РИА Новости, 01.03.2025

В МИД рассказали об одержимости Зеленского войной

В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:36:00+03:00

2025-03-01T15:36:00+03:00

2025-03-01T15:54:00+03:00

россия

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ухудшающихся для киевского режима политических условиях Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель (Зеленский) не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен. Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002461253.html

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россия, мария захарова, в мире