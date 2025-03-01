https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002486182.html

В Калужской области на Масленицу сожгли деревянный замок

В Калужской области на Масленицу сожгли деревянный замок - РИА Новости, 01.03.2025

В Калужской области на Масленицу сожгли деревянный замок

Деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:41:00+03:00

2025-03-01T18:41:00+03:00

2025-03-01T19:47:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

масленица

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городское хозяйство москвы

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КАЛУГА, 1 мар — РИА Новости. Деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает РИА Новости. В субботу в арт-парке традиционно провели фестиваль, посвященный проводам зимы. "Жил на свете рыцарь бедный…" — тема Масленицы-2025 в парке "Никола-Ленивец". Посетители смогли принять участие в мастер-классах, а впоследствии стать частью перформанса вместе с легендарным странствующим рыцарем. Кульминацией фестиваля стало сожжение 26-метрового арт-объекта "Мельница" Николая Полисского. В него вошли 30 башен-великанов с вращающимися лопастями. В качестве материалов для строительства замка использовали отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер, а также сено. Сожжение длилось более 30 минут. Жар огня распространился на сотни метров, заставив снегопад превратиться в дождь. На месте дежурили сотрудники МЧС, а также пожарные и кареты скорой медицинской помощи. В 2024 году на фестивале "Масленица" в "Никола-Ленивце" сожгли арт-объект "Вулкан" высотой 22 метра из березовых веток и сена.

https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2000915110.html

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Горящий деревянный замок с башнями-мельницами на праздновании Масленицы Деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-01T18:41 true PT0M21S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), масленица, калужская область, городское хозяйство москвы, общество