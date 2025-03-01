Маск неожиданно высказался о новой стратегии Зеленского
Маск раскритиковал новую стратегию Зеленского на переговорах
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал новый подход Владимира Зеленского к ведению переговоров.
Так он отреагировал на пост сатирического портала The Babylon Bee о том, что Зеленский пробует новую смелую стратегию — оскорблять людей, у которых он выпрашивает деньги.
Так он отреагировал на пост сатирического портала The Babylon Bee о том, что Зеленский пробует новую смелую стратегию — оскорблять людей, у которых он выпрашивает деньги.
"Нереально", — написал Маск.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.