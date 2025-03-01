Топ-менеджер Neuralink родила от Маска четвертого ребенка
Топ-менеджер Neuralink Зилис сообщила, что родила от Маска четвертого ребенка
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис сообщила в соцсети X, что родила от миллиардера четвертого ребенка - сына Селдона Ликурга.
"Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге", - написала Зилис.
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Ранее о поле и имени их третьего ребенка известно не было. Сам Маск отреагировал на публикацию сердечком.
Как указывает Page Six, это четвертый ребенок Маска и Зилис, и, вероятно, 14-й ребенок Маска в целом.
Ранее газета New York Post сообщала, что американская писательница Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Маска отцом своего ребенка.
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