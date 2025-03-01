https://ria.ru/20250301/mask-2002401669.html

Топ-менеджер Neuralink родила от Маска четвертого ребенка

Топ-менеджер Neuralink родила от Маска четвертого ребенка - РИА Новости, 01.03.2025

Топ-менеджер Neuralink родила от Маска четвертого ребенка

Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис сообщила в соцсети X, что родила от миллиардера... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:12:00+03:00

2025-03-01T06:12:00+03:00

2025-03-01T06:12:00+03:00

илон маск

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис сообщила в соцсети X, что родила от миллиардера четвертого ребенка - сына Селдона Ликурга. "Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге", - написала Зилис. Ранее о поле и имени их третьего ребенка известно не было. Сам Маск отреагировал на публикацию сердечком. Как указывает Page Six, это четвертый ребенок Маска и Зилис, и, вероятно, 14-й ребенок Маска в целом. Ранее газета New York Post сообщала, что американская писательница Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Маска отцом своего ребенка.

https://ria.ru/20250221/mask-2000684733.html

https://ria.ru/20250216/mask-1999678477.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илон маск, в мире