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Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами - РИА Новости, 01.03.2025
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02:37 01.03.2025 (обновлено: 07:06 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mask-2002388587.html
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами - РИА Новости, 01.03.2025
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами
Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:37:00+03:00
2025-03-01T07:06:00+03:00
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
илон маск
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.Ранее он выразил мнение, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа."Пришло время узнать, что на самом деле случилось с сотнями миллиардов долларов, отправленных Украине", — написал Маск.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после конфликта, из-за которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами

Маск: пришло время узнать, что произошло с деньгами, направленных Киеву

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ранее он выразил мнение, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Пришло время узнать, что на самом деле случилось с сотнями миллиардов долларов, отправленных Украине", — написал Маск.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после конфликта, из-за которого американский лидер почувствовал неуважение.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
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В миреСШАКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийИлон МаскДональд Трамп
 
 
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