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Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами

Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами - РИА Новости, 01.03.2025

Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами

Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:37:00+03:00

2025-03-01T02:37:00+03:00

2025-03-01T07:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.Ранее он выразил мнение, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа."Пришло время узнать, что на самом деле случилось с сотнями миллиардов долларов, отправленных Украине", — написал Маск.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после конфликта, из-за которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, илон маск, дональд трамп