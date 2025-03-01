https://ria.ru/20250301/mask-2002388587.html
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами - РИА Новости, 01.03.2025
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами
Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:37:00+03:00
2025-03-01T02:37:00+03:00
2025-03-01T07:06:00+03:00
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
илон маск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пришло время узнать, что на самом деле произошло с "сотнями миллиардов долларов", направленных Киеву в качестве помощи, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.Ранее он выразил мнение, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа."Пришло время узнать, что на самом деле случилось с сотнями миллиардов долларов, отправленных Украине", — написал Маск.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после конфликта, из-за которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск призвал узнать, что произошло с направленными Киеву средствами
Маск: пришло время узнать, что произошло с деньгами, направленных Киеву