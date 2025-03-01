https://ria.ru/20250301/manyak-2002411801.html
Приговоренный к пожизненному заключению маньяк признался в новых убийствах
Приговоренный к пожизненному заключению маньяк признался в новых убийствах - РИА Новости, 01.03.2025
Приговоренный к пожизненному заключению маньяк признался в новых убийствах
Оперативникам столичного главка ФСИН удалось раскрыть 13 убийств, совершенных 20 лет назад маньяком, приговоренным ранее к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:07:00+03:00
2025-03-01T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Оперативникам столичного главка ФСИН удалось раскрыть 13 убийств, совершенных 20 лет назад маньяком, приговоренным ранее к пожизненному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-служба главного управления ФСИН по Москве. "Тринадцать преступлений прошлых лет раскрыты оперативниками ГУФСИН России по Москве. В ходе реализации оперативной информации о причастности одного из осужденных к совершению серии убийств на территории Москвы и Московской области, которые до настоящего времени считались не раскрытыми, сотрудниками оперативного управления ГУФСИН организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных в преступлениях, совершенных более 20 лет назад", - говорится в сообщении. В результате оперативниками с заинтересованными следственными органами Москвы была установлена причастность к преступлениям жителя столицы, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы. "Собраны доказательства об убийстве 12 женщин и одного мужчины на территории Москвы и Московской области с 2000 по 2004 годы. Осужденный дал признательные показания по инкриминируемым преступлениям", - уточняется в релизе. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Миргороде. В 2012 году он был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, некоторые из жертв были изнасилованы до расправы. Всех жертв Миргород задушил. Кроме того, в августе 2024 года сообщалось, что душителя обвинили еще в пяти убийствах, вину он признал.
https://ria.ru/20240511/manyak-1943540587.html
https://ria.ru/20201201/dushitel-1587206898.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Приговоренный к пожизненному заключению маньяк признался в новых убийствах
Осужденный пожизненно маньяк-душитель Миргород признался еще в 13 убийствах
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Оперативникам столичного главка ФСИН удалось раскрыть 13 убийств, совершенных 20 лет назад маньяком, приговоренным ранее к пожизненному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-служба главного управления ФСИН по Москве.
"Тринадцать преступлений прошлых лет раскрыты оперативниками ГУФСИН России
по Москве
. В ходе реализации оперативной информации о причастности одного из осужденных к совершению серии убийств на территории Москвы и Московской области
, которые до настоящего времени считались не раскрытыми, сотрудниками оперативного управления ГУФСИН организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных в преступлениях, совершенных более 20 лет назад", - говорится в сообщении.
В результате оперативниками с заинтересованными следственными органами Москвы была установлена причастность к преступлениям жителя столицы, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы.
"Собраны доказательства об убийстве 12 женщин и одного мужчины на территории Москвы и Московской области с 2000 по 2004 годы. Осужденный дал признательные показания по инкриминируемым преступлениям", - уточняется в релизе.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Миргороде. В 2012 году он был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, некоторые из жертв были изнасилованы до расправы. Всех жертв Миргород задушил.
Кроме того, в августе 2024 года сообщалось, что душителя обвинили еще в пяти убийствах, вину он признал.