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Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву - РИА Новости, 01.03.2025
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10:44 01.03.2025 (обновлено: 12:52 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/malchik-2002423512.html
Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву
Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву - РИА Новости, 01.03.2025
Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву
Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", планируют в субботу перевезти в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:44:00+03:00
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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", планируют в субботу перевезти в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин Королев."Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно (кто будет хирургом. — Прим. ред.) &lt;…&gt; Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать", — сказал собеседник агентства.По его словам, ребенок до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских докторов на связь с отцом пока никто не выходил. Если мальчика транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним, скорее всего поездом.Трагедия произошла в среду в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.Как рассказал агентству родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.
https://ria.ru/20250228/sochi-2002151247.html
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html
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Сочи, Москва, Краснодарский край, Краснодар, Происшествия
Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву

Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о подготовке его перевозки в Москву

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в реанимобиле
Фельдшер в реанимобиле - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", планируют в субботу перевезти в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин Королев.
"Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно (кто будет хирургом. — Прим. ред.) <…> Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, ребенок до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских докторов на связь с отцом пока никто не выходил. Если мальчика транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним, скорее всего поездом.
Трагедия произошла в среду в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
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Как рассказал агентству родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.
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