Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву
Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о подготовке его перевозки в Москву
Фельдшер в реанимобиле. Архивное фото
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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", планируют в субботу перевезти в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин Королев.
"Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно (кто будет хирургом. — Прим. ред.) <…> Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ребенок до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских докторов на связь с отцом пока никто не выходил. Если мальчика транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним, скорее всего поездом.
Трагедия произошла в среду в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
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