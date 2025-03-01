https://ria.ru/20250301/malchik-2002423512.html

Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву

Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву - РИА Новости, 01.03.2025

Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют перевезти в Москву

Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", планируют в субботу перевезти в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:44:00+03:00

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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", планируют в субботу перевезти в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин Королев."Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно (кто будет хирургом. — Прим. ред.) <…> Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать", — сказал собеседник агентства.По его словам, ребенок до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских докторов на связь с отцом пока никто не выходил. Если мальчика транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним, скорее всего поездом.Трагедия произошла в среду в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.Как рассказал агентству родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.

https://ria.ru/20250228/sochi-2002151247.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, москва, краснодарский край, краснодар, происшествия