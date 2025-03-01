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Макрон анонсировал крупную помощь Украине - РИА Новости, 02.03.2025
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23:29 01.03.2025 (обновлено: 00:12 02.03.2025)
https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
Макрон анонсировал крупную помощь Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-01T23:29:00+03:00
2025-03-02T00:12:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро.По его словам, решение может быть принято на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта."Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро", — заявил он.Как отметил Макрон, целью этой встречи является усиление поддержки Киева со стороны Евросоюза.Как писало издание Economist, в случае прекращения поддержки Киева со стороны США Брюсселю для компенсации придется увеличить расходы почти в два раза.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002468408.html
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в мире, украина, брюссель, киев, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Макрон: ЕС 6 марта может выделить Украине несколько сотен миллиардов евро

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро.
По его словам, решение может быть принято на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта.
«
"Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро", — заявил он.
Как отметил Макрон, целью этой встречи является усиление поддержки Киева со стороны Евросоюза.
Как писало издание Economist, в случае прекращения поддержки Киева со стороны США Брюсселю для компенсации придется увеличить расходы почти в два раза.
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В миреУкраинаБрюссельКиевЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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