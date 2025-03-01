https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html

Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Макрон анонсировал крупную помощь Украине - РИА Новости, 02.03.2025

Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-01T23:29:00+03:00

2025-03-01T23:29:00+03:00

2025-03-02T00:12:00+03:00

в мире

украина

брюссель

киев

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро.По его словам, решение может быть принято на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта."Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро", — заявил он.Как отметил Макрон, целью этой встречи является усиление поддержки Киева со стороны Евросоюза.Как писало издание Economist, в случае прекращения поддержки Киева со стороны США Брюсселю для компенсации придется увеличить расходы почти в два раза.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002468408.html

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в мире, украина, брюссель, киев, эммануэль макрон, евросоюз