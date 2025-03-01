https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
Макрон анонсировал крупную помощь Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-01T23:29:00+03:00
2025-03-01T23:29:00+03:00
2025-03-02T00:12:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142592_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_9cb21270bac4d0dc0fe841d1ae46f884.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune анонсировал предоставление Украине крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро.По его словам, решение может быть принято на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта."Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро", — заявил он.Как отметил Макрон, целью этой встречи является усиление поддержки Киева со стороны Евросоюза.Как писало издание Economist, в случае прекращения поддержки Киева со стороны США Брюсселю для компенсации придется увеличить расходы почти в два раза.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002468408.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142592_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_32ba5c87ece1d8934ece74d56e4a767f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, киев, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
Макрон: ЕС 6 марта может выделить Украине несколько сотен миллиардов евро