https://ria.ru/20250301/lukyanov-2002470703.html

Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа

Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа - РИА Новости, 01.03.2025

Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал к максимальной поддержке переселения русских... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:55:00+03:00

2025-03-01T16:55:00+03:00

2025-03-01T16:55:00+03:00

религия

россия

федор лукьянов

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал к максимальной поддержке переселения русских из-за рубежа и к ограничению абортов. "Только масштабное ограничение абортов наряду с мерами по поддержке многодетных семей коренного населения России могут остановить демографическую катастрофу. Необходимо, чтобы программа переселения русских, проживающих за рубежом, в рамках ценностной миграции получила максимальную поддержку государства", - сказал он на VIII Гиппократовском форуме. Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России.

https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

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россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество