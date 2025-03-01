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Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа
Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа - РИА Новости, 01.03.2025
Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал к максимальной поддержке переселения русских... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:55:00+03:00
2025-03-01T16:55:00+03:00
2025-03-01T16:55:00+03:00
религия
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал к максимальной поддержке переселения русских из-за рубежа и к ограничению абортов. "Только масштабное ограничение абортов наряду с мерами по поддержке многодетных семей коренного населения России могут остановить демографическую катастрофу. Необходимо, чтобы программа переселения русских, проживающих за рубежом, в рамках ценностной миграции получила максимальную поддержку государства", - сказал он на VIII Гиппократовском форуме. Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России.
https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html
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россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, Общество
Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа
Лукьянов призвал поддержать переселение русских из-за рубежа и ограничить аборты