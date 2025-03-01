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ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 01.03.2025 (обновлено: 16:36 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/lomakovka-2002466389.html
ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области
ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области
ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области, ранен мирный житель, он в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:18:00+03:00
2025-03-01T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области, ранен мирный житель, он в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы совершили минометный обстрел села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочные ранения. Пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана."Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил он.
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области

ВСУ обстреляли из миномета Ломаковку в Брянской области, ранен мирный житель

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Брянской области, ранен мирный житель, он в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы совершили минометный обстрел села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочные ранения. Пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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