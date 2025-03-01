https://ria.ru/20250301/listev-2002441692.html
30 лет без Владислава Листьева
30 лет без Владислава Листьева - РИА Новости, 01.03.2025
30 лет без Владислава Листьева
Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:56:00+03:00
2025-03-01T12:56:00+03:00
2025-03-01T12:56:00+03:00
видео
владислав листьев
россия
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Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик".Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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30 лет без Владислава Листьева
Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик".
Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года.
2025-03-01T12:56
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PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владислав листьев, россия, видео
Видео, Владислав Листьев, Россия
30 лет без Владислава Листьева
Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик".
2025-03-01T12:56
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PT1M28S