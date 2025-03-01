https://ria.ru/20250301/listev-2002441692.html

30 лет без Владислава Листьева

30 лет без Владислава Листьева - РИА Новости, 01.03.2025

30 лет без Владислава Листьева

Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не... РИА Новости, 01.03.2025

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видео

владислав листьев

россия

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Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик".Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года.

россия

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30 лет без Владислава Листьева Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик". Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. 2025-03-01T12:56 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, владислав листьев, россия, видео