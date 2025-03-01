https://ria.ru/20250301/lider-2002446347.html

Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира

Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира - РИА Новости, 01.03.2025

Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира

У свободного мира есть лидер, это президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:32:00+03:00

2025-03-01T13:32:00+03:00

2025-03-01T13:32:00+03:00

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россия

сша

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дональд трамп

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евросоюз

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. У свободного мира есть лидер, это президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме написала в сети X, что "свободному миру" нужен новый лидер. "Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин", - ответил Медведев на вопрос, точно ли свободному миру нужен новый лидер. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, дмитрий медведев