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Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира
Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира - РИА Новости, 01.03.2025
Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира
У свободного мира есть лидер, это президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:32:00+03:00
2025-03-01T13:32:00+03:00
2025-03-01T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. У свободного мира есть лидер, это президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме написала в сети X, что "свободному миру" нужен новый лидер. "Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин", - ответил Медведев на вопрос, точно ли свободному миру нужен новый лидер. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Дмитрий Медведев
Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере свободного мира
Медведев: у свободного мира есть лидер, это Путин