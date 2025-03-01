Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 01.03.2025 (обновлено: 20:21 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 01.03.2025
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:58:00+03:00
2025-03-01T20:21:00+03:00
в мире
турция
киев
турецкий поток
россия
сергей лавров
хакан фидан
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на "Турецкий поток", сообщил МИД России на сайте."Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в релизе.Фидан заверил, что Турция примет меры.Украина не первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская"."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html
https://ria.ru/20250201/evropa-1996805551.html
турция
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, киев, турецкий поток, россия, сергей лавров, хакан фидан, вооруженные силы украины
В мире, Турция, Киев, Турецкий поток, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

Анкара пообещала принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на "Турецкий поток", сообщил МИД России на сайте.
"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в релизе.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Украина обязалась не атаковать "Турецкий поток", заявил Сийярто
11 февраля, 03:09
Фидан заверил, что Турция примет меры.

В субботу Минобороны заявило, что ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Силы ПВО сбили все цели противника. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.

Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии
17 января, 00:59
Украина не первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская".
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума
1 февраля, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияКиевТурецкий потокРоссияСергей ЛавровХакан ФиданВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала