https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html

Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 01.03.2025

Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:58:00+03:00

2025-03-01T16:58:00+03:00

2025-03-01T20:21:00+03:00

в мире

турция

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хакан фидан

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на "Турецкий поток", сообщил МИД России на сайте."Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в релизе.Фидан заверил, что Турция примет меры.Украина не первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская"."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

https://ria.ru/20250201/evropa-1996805551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, киев, турецкий поток, россия, сергей лавров, хакан фидан, вооруженные силы украины