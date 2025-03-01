Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
Анкара пообещала принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на "Турецкий поток", сообщил МИД России на сайте.
"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в релизе.
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11 февраля, 03:09
Фидан заверил, что Турция примет меры.
В субботу Минобороны заявило, что ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Силы ПВО сбили все цели противника. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.
Украина не первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская".
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.