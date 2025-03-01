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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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15:28 01.03.2025 (обновлено: 15:34 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/lavrov-2002460721.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:28:00+03:00
2025-03-01T15:34:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
турция
украина
в мире
лондон
анкара (провинция)
сергей лавров
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг российско-украинского конфликта", - рассказал источник.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html
турция
украина
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, турция, украина, в мире, лондон, анкара (провинция), сергей лавров, хакан фидан
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Турция, Украина, В мире, Лондон, Анкара (провинция), Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Фиданом ситуацию на Украине

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг российско-украинского конфликта", - рассказал источник.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности
27 февраля, 08:00
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеТурцияУкраинаВ миреЛондонАнкара (провинция)Сергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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