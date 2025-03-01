https://ria.ru/20250301/lavrov-2002460721.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:28:00+03:00
2025-03-01T15:28:00+03:00
2025-03-01T15:34:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
турция
украина
в мире
лондон
анкара (провинция)
сергей лавров
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001219871_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_579b609535b2c2ce823686b185ac360b.jpg
СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг российско-украинского конфликта", - рассказал источник.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html
турция
украина
лондон
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001219871_89:0:1227:853_1920x0_80_0_0_a5356d277b8fe81966f5f203e98a70a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, турция, украина, в мире, лондон, анкара (провинция), сергей лавров, хакан фидан
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Турция, Украина, В мире, Лондон, Анкара (провинция), Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Фиданом ситуацию на Украине