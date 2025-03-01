https://ria.ru/20250301/lavrov-2002460721.html

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:28:00+03:00

2025-03-01T15:28:00+03:00

2025-03-01T15:34:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

турция

украина

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сергей лавров

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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг российско-украинского конфликта", - рассказал источник.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

турция

украина

лондон

анкара (провинция)

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, турция, украина, в мире, лондон, анкара (провинция), сергей лавров, хакан фидан