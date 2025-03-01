https://ria.ru/20250301/kursk-2002448641.html

В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области

В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025

В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:48:00+03:00

2025-03-01T13:48:00+03:00

2025-03-01T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924510921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71c0f24d4f0aff008b35478355a19196.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 23 населенных пунктов Курской области, а также семи населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250301/mo-2002446510.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины