В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области
МО: Группировка "Север" поразила 12 бригад и 2 полка ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 23 населенных пунктов Курской области, а также семи населенных пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.