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В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 01.03.2025 (обновлено: 13:49 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/kursk-2002448641.html
В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области
В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:48:00+03:00
2025-03-01T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 23 населенных пунктов Курской области, а также семи населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250301/mo-2002446510.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
В Минобороны сообщили о действиях группировки "Север" в Курской области

МО: Группировка "Север" поразила 12 бригад и 2 полка ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 Гиацинт-С для боевой работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 23 населенных пунктов Курской области, а также семи населенных пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области
13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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