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Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина
Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Владимир Зеленский перестал критиковать российского лидера Владимира Путина и начал стремиться к миру. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:37:00+03:00
2025-03-01T01:37:00+03:00
2025-03-01T01:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Владимир Зеленский перестал критиковать российского лидера Владимира Путина и начал стремиться к миру."Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина – это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну", – сказал глава государства.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина
Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина и стремиться к миру