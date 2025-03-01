https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html

Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Владимир Зеленский перестал критиковать российского лидера Владимира Путина и начал стремиться к миру. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:37:00+03:00

2025-03-01T01:37:00+03:00

2025-03-01T01:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Владимир Зеленский перестал критиковать российского лидера Владимира Путина и начал стремиться к миру."Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина – это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну", – сказал глава государства.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин