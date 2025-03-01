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Суд арестовал советника мэра Красноярска - РИА Новости, 01.03.2025
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10:56 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/krasnojarsk-2002425045.html
Суд арестовал советника мэра Красноярска
Суд арестовал советника мэра Красноярска - РИА Новости, 01.03.2025
Суд арестовал советника мэра Красноярска
Суд арестовал советника мэра Красноярска Артура Арутюняна на 1 месяц и 16 дней по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:56:00+03:00
2025-03-01T10:56:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости. Суд арестовал советника мэра Красноярска Артура Арутюняна на 1 месяц и 16 дней по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Сегодня судом по ходатайству следствия советнику главы администрации города Красноярска, подозреваемому в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 16 суток до 12 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее региональный СК сообщал, что против Арутюняна возбуждено уголовное дело по части 3 статье 33, подпунктов "г", "е" части 3 статье 286 УК РФ. По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов. В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров. В пресс-службе регионального СК в пятницу уточняли РИА Новости, интерес чиновника в этой схеме пока неизвестен.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
Суд арестовал советника мэра Красноярска

Суд арестовал советника мэра Красноярска Арутюняна по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости. Суд арестовал советника мэра Красноярска Артура Арутюняна на 1 месяц и 16 дней по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Сегодня судом по ходатайству следствия советнику главы администрации города Красноярска, подозреваемому в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 16 суток до 12 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее региональный СК сообщал, что против Арутюняна возбуждено уголовное дело по части 3 статье 33, подпунктов "г", "е" части 3 статье 286 УК РФ. По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов.
В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров. В пресс-службе регионального СК в пятницу уточняли РИА Новости, интерес чиновника в этой схеме пока неизвестен.
Юрий Лапшин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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